Hormuz Closed: होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद; मोठी दुर्घटना; भारताला फटका बसणार का?

New Delhi: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या तेलवाहू जहाजांबद्दल मोठी घडामोड समोर आली आहे. तब्बल दोन दशलक्ष बॅरलहून अधिक कच्चे तेल वाहून नेणाऱ्या एका सुपरटँकरला आग लागल्याचा दावा इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या (IRGC) नौदलाने केला आहे. .Strait of Hormuz: मोठी दुर्घटना! 'होर्मुज'मध्ये अडीच हजार कंटेनर्स बुडाले; मालवाहू जहाज धडकलं, सप्लाय चेनवर होणार परिणाम....हा टँकर सागरी सुरुंगाला धडकल्याने त्यावर स्फोट झाला आणि आग लागली, असे इराणी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या घटनेनंतर होर्मुझची सामुद्रधुनी विविध देशांच्या तेलवाहू जहाजांसाठी बंद करण्यात अल्याचे इराणने जाहीर केले आहे..Hormuz Attack: होर्मुझमधील तेलवाहू जहाजांवरील हल्ल्यात 2 भारतीय खलाशी बेपत्ता.कधी लागली आग?इराणी सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित टँकरने इराणने अधिकृत न केलेल्या मार्गाने सामुद्रधुनी पार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी जहाज सागरी सुरुंगाला धडकले आणि त्यावर मोठा स्फोट होऊन आग लागली, असा दावा इराणच्या नौदलाने केला आहे. जहाजाने सामुद्रधुनीत प्रवेश करण्यापूर्वी आपली स्थाननिश्चिती आणि रडार यंत्रणा बंद केली होती, असा आरोपही इराणी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे जहाजाने आपली ओळख लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, टँकरचे नाव, त्यावर कोणत्या देशाचा ध्वज होता, मालकी आणि त्यावरील खलाशांची स्थिती याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही..सागरी सुरुंगाला टँकर धडकल्याची आणि त्याला आग लागल्याची माहिती इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने दिली आहे. त्याचबरोबर सामुद्रधुनी बंद असल्याचेही म्हटले आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने यापूर्वी या जलमार्गातून व्यापारी जहाजांची वाहतूक सुरू असल्याचे सांगितले होते. जहाजांच्या सुरक्षेसाठी अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश प्रयत्न करत असल्याचेही अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे इराणने बंदीचा इशारा दिला असला, तरी संपूर्ण जलमार्गावरील प्रत्यक्ष वाहतुकीची सद्यस्थितीचे चित्र अस्पष्ट आहे..भारतासाठी महत्त्वाचा जलमार्ग?होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आखाती देशांतून निर्यात होणारे तेल आणि वायू मोठ्या प्रमाणावर याच अरुंद सागरी मार्गातून जगातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक दीर्घकाळ विस्कळीत झाल्यास तेलाच्या पुरवठ्यावर, वाहतूक खर्चावर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. होर्मुझमधील या घटनेमुळे व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.