हुश्श! सुएझमध्ये अडकलेलं जहाज पुन्हा मार्गस्थ; 6 दिवसांनी सुटकेचा निश्वास

नवी दिल्ली - सुएझ कालव्यात गेल्या सहा दिवसांपासून अडकलेल्या अवाढव्य अशा मालवाहतूक जहाजाने जगाची चिंता वाढवली होती. अखेर हे जहाज पुन्हा मार्गस्थ झालं असून जगाने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या मालवाहतूक कंटेनर जहाजांपैकी एक जहाज असलेल्या एवरगीवनने आशिया युरोपात वाहतूक होते. गेल्या सहा दिवसांपासून कालव्यात अडकलेलं हे जहाज अखेर निघालं आहे. जहाज अडकल्यानं दिवसाला ७० हजार कोटींहून अधिक फटका बसत होता. यामुळे जगभरातील व्यापाऱ्यांसह भारतीयांवरही परिणाम होत होता. दरम्यान, सुएझ कालव्यात खोळंबलेल्या इतर जहाजांना केप ऑफ गुड होपला वळसा घालुन जाण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मोठ्या वादळामुळे कार्गो जहाज सुएझ कालव्यात अडकल्याचं सागंण्यात आलं होतं. जवळपास चार फुटबॉलच्या मैदानांइतकं मोठं असलेल्या या जहाजामुळे तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्रातील वाहतूक ठप्प झाली होती. यामध्ये दीडशेहून अधिक जहाजे अडकली होती. या जहाजांवर 13 मिलियन बॅरल कच्च्या तेलाची तर 10 क्रूड टँकरचा समावेश होता. याचा परिणाम अनेक देशांमध्ये पेट्रोल डिझेलच्या दरावरही झाला.

पूर्व आणि पश्चिम जगातील महासागरांना सागरी कालव्याद्वारे जोडणारा सुएझ कालवा जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सुएझ कालव्यात मंगळवारी एव्हर गिव्हन हे जहाज जोरदार वादळामुळे कालव्याच्या एका किनाऱ्याला धडकून गाळात अडकले होते. एव्हर गिव्हनवर जवळपास पाच हजार कंटेनर आहेत. त्यात पेट्रोकेमिकल्स, अन्नधान्य, द्राक्षे, औषधी रसायने यंत्रसामग्री आदींचा समावेश आहे.

पाहा VIDEO: सुएझ कालव्यात जहाज नेमकं कसं अडकलं?

Stranded container ship blocking the Suez Canal was re-floated on Monday and is currently being secured, reports Reuters quoting Inch Cape Shipping Services

