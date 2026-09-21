Sudan Gold Mine Collapse : सोन्याची खाण कोसळली; ११ कामगारांचा मृत्यू, ३० जखमी, आठवडाभरात दुसरी दुर्घटना

सुदानमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. ईशान्य सुदानमधील रेड सी स्टेटच्या दुर्गम ओनी भागातील सोन्याच्या खाणीचा बोगदा अचानक कोसळल्याने ११ खाणकामगारांचा मृत्यू झाला, तर ३० जण जखमी झाले आहेत. ढिगाऱ्याखाली आणखी काही कामगार अडकले असण्याची शक्यता असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे..स्थानिक कामगार अब्दुलहाय खारीफ अबाकार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्रीपासून खाणीचा काही भाग कोसळण्यास सुरुवात झाली होती. त्यानंतर परिस्थिती गंभीर बनली. सरकारी मालकीच्या ‘सुदानीज मिनरल रिसोर्सेस कंपनी’च्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, रविवारपर्यंत ११ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून ३० कामगारांची सुटका करण्यात आली आहे. दुर्घटनेनंतर कंपनीने अधिकृत निवेदन जारी करत जीवितहानीबद्दल दुःख व्यक्त केले..आठवडाभरात दुसरी मोठी दुर्घटनासुदानमध्ये अवघ्या एका आठवड्याच्या आत सोन्याची खाण कोसळण्याची ही दुसरी मोठी घटना आहे. गेल्या रविवारी देशाच्या पश्चिम भागात झालेल्या खाण दुर्घटनांमध्ये तब्बल ८२ जणांचा मृत्यू झाला होता. हा परिसर सुदानी निमलष्करी दल ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ (RSF)च्या नियंत्रणाखाली आहे..सुदान हा आफ्रिकेतील प्रमुख सोन्याच्या उत्पादक देशांपैकी एक आहे. मात्र, देशात मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक तसेच लहान-मोठ्या खाणी आहेत. अनेक ठिकाणी खाणकामासाठी आवश्यक सुरक्षा मानकांचे पुरेसे पालन होत नसल्याने बोगदे कोसळणे आणि इतर दुर्घटना वारंवार घडतात. .Nepal Reconstruction Cost : नेपाळवर निसर्गाचा कोप! 2015 च्या भूकंपापेक्षा पुराचा फटका भयंकर? 41,500 कोटींचे नुकसान; पुनर्बांधणीसाठी 4 ते 5 अब्जावधी डॉलर्सची गरज.तीन वर्षांच्या युद्धाने देश उद्ध्वस्तएप्रिल २०२३ पासून सुदानी सैन्य आणि RSF यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे देशातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम नागरिकांच्या जीवनावर, अर्थव्यवस्थेवर आणि पायाभूत सुविधांवर झाला आहे..‘आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन अँड इव्हेंट डेटा प्रोजेक्ट’ (ACLED)च्या आकडेवारीनुसार, संघर्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत किमान ५९ हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मदतकार्य करणाऱ्या संस्थांच्या मते, प्रत्यक्ष मृतांचा आकडा यापेक्षा मोठा असण्याची शक्यता आहे. अशातच सोन्याच्या खाणीतील या दुर्घटनेमुळे सुदानमधील कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.