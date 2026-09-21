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Sudan Gold Mine Collapse : सोन्याची खाण कोसळली; ११ कामगारांचा मृत्यू, ३० जखमी, आठवडाभरात दुसरी दुर्घटना

Worker Safety Crisis : सुदानमध्ये एका आठवड्यातील ही दुसरी मोठी सोन्याच्या खाणीची दुर्घटना असून मागील दुर्घटनेत ८२ जणांचा मृत्यू झाला होता. अनेक खाणींमध्ये सुरक्षा मानकांचे अपुरे पालन होत असल्याने दुर्घटना घडतात.
Sudan Gold Mine Tunnel Collapse Kills 11 Miners

Sudan Gold Mine Tunnel Collapse Kills 11 Miners

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सुदानमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. ईशान्य सुदानमधील रेड सी स्टेटच्या दुर्गम ओनी भागातील सोन्याच्या खाणीचा बोगदा अचानक कोसळल्याने ११ खाणकामगारांचा मृत्यू झाला, तर ३० जण जखमी झाले आहेत. ढिगाऱ्याखाली आणखी काही कामगार अडकले असण्याची शक्यता असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे.

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