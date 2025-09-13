ग्लोबल

Charlie Kirk: ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय चार्ली कर्क यांच्या हत्येप्रकरणी एफबीआयने संशयिताला ताब्यात घेतले

FBI Investigation: चार्ली कर्क यांच्या हत्येप्रकरणी व्यापक तपासानंतर संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले आहे. एफबीआयने सीसीटीव्ही चित्रणाद्वारे संशयिताची माहिती सार्वजनिक केली आणि हजारो टिप्स प्राप्त झाल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
वॉशिंग्‍टन: उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते चार्ली कर्क यांच्या हत्येप्रकरणी व्यापक शोधमोहीम राबविल्यानंतर संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले आहे. संशयिताला त्याच्या अगदी जवळच्या व्यक्तीने ताब्यात दिले, त्यांनी एका वृत्तवाहिनाला मुलाखत देताना सांगितले.

