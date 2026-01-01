ग्लोबल

Switzerland Bar Explosion : नवीन वर्ष साजरं करतानाच बारमध्ये भीषण स्फोट; अनेक पर्यटक ठार; मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती!

Deadly New Year Bar Explosion in Crans-Montana Shocks Switzerland : क्रान्स-मॉन्टाना येथील बारमध्ये नववर्ष साजरे करताना भीषण स्फोट झाला. अनेकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमी आहेत. पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
Switzerland Bar Explosion : स्वित्झर्लंडमधील प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट शहरातील क्रान्स-मॉन्टाना येथे नवीन वर्षाच्या स्वागतावेळी झालेल्या भीषण स्फोटात अनेकांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. क्रान्स-मॉन्टाना येथील ‘ले कॉन्स्टेलेशन’ या लोकप्रिय बारमध्ये गुरुवारी पहाटे हा स्फोट झाल्याची माहिती स्विस पोलिसांनी दिली.

