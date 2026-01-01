Switzerland Bar Explosion : नवीन वर्ष साजरं करतानाच बारमध्ये भीषण स्फोट; अनेक पर्यटक ठार; मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती!

Switzerland Bar Explosion : स्वित्झर्लंडमधील प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट शहरातील क्रान्स-मॉन्टाना येथे नवीन वर्षाच्या स्वागतावेळी झालेल्या भीषण स्फोटात अनेकांचा मृत्यू झाला असून अनेकजण जखमी झाले आहेत. क्रान्स-मॉन्टाना येथील ‘ले कॉन्स्टेलेशन’ या लोकप्रिय बारमध्ये गुरुवारी पहाटे हा स्फोट झाल्याची माहिती स्विस पोलिसांनी दिली..वालिस कँटन पोलिसांचे प्रवक्ते गॅटन लॅथिऑन यांनी वृत्तसंस्था एएफपीला सांगितले की, “अद्याप स्फोटाचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. या दुर्घटनेत अनेक जण जखमी झाले असून मृतांचा आकडा देखील मोठा आहे. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.”.नवीन वर्षाच्या सेलिब्रेशनसाठी पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित असताना, पहाटे सुमारे १.३० वाजता हा स्फोट झाला. हा बार पर्यटकांमध्ये विशेषतः लोकप्रिय असून त्यावेळी येथे मोठी गर्दी होती..सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये बारमध्ये भीषण आग लागलेली दिसून येत आहे. स्विस वृत्तसंस्था ब्लिकच्या माहितीनुसार, एका संगीत कार्यक्रमादरम्यान वापरण्यात आलेल्या फटाक्यांमुळे आग लागली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, पोलिसांनी याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी केलेली नाही..क्रान्स-मॉन्टाना हे शहर स्वित्झर्लंडची राजधानी बर्नपासून सुमारे दोन तासांच्या अंतरावर, व्हॅलिस प्रदेशातील आल्प्स पर्वतरांगांमध्ये वसलेलं आहे. सुमारे ८७ मैल लांबीच्या स्की ट्रेल्ससाठी हे शहर ओळखले जाते आणि विशेषतः ब्रिटिश पर्यटकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. दरम्यान, जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस येथे एफआयएस विश्वचषक स्पीड स्कीइंग स्पर्धा होणार असून, या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.