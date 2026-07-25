Accident News: भीषण अपघात! प्रवासी आणि गृह मंत्रालयाच्या बसची भीषण धडक; ३५ जणांचा मृत्यू, कुठे घडली घटना?

मध्य सीरियामध्ये एक भीषण अपघात घडला आहे. दोन प्रवासी बसच्या धडकेत किमान ३५ जण ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले. ही घटना पल्मायरा आणि अल-सुखना शहरांदरम्यानच्या महामार्गावर घडली. हा महामार्ग दमास्कस-दिर-एझ-झोर होता. ज्या महामार्गावर हा अपघात झाला तो देशाच्या पूर्वेला राजधानीशी जोडणारा ४०० किलोमीटर लांबीचा एक महत्त्वाचा महामार्ग आहे. लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..जखमींना बाहेर काढून होम्स येथील लष्करी रुग्णालयात नेण्यासाठी अपघातस्थळी हेलिकॉप्टर पाठवण्यात आले आहेत. सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांसंबंधी आव्हाने कायम असूनही ज्या मार्गावर अपघात झाला तो मार्ग मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. अहवालानुसार, सीरियाच्या गृह मंत्रालयाने सांगितले की, एका बसमध्ये सुरक्षा दलाचे जवान तर दुसऱ्या बसमध्ये नागरिक होते. आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद मंत्री रईद अल-सालेह यांनी सांगितले की, त्यांच्या देशाने या वर्षी जानेवारीपासून तेथे जवळपास २,००० अपघात झाल्याचे म्हटले आहे..महायुद्ध सुरू ? इराण -अमेरिका संघर्षात दोन देशांची उडी... बहरीन अन् कुवेतचा इराणवर थेट हल्ला! जगावर मोठं संकट.खराब झालेले रस्ते आणि तुरळक दहशतवादी कारवायांमुळे पल्मायरा आणि अल-सुखना दरम्यानच्या पट्ट्यात गेल्या काही वर्षांत वारंवार व्यत्यय आला आहे. मध्य सीरियाचा मोठा भाग आता सरकारच्या नियंत्रणाखाली असला तरी हा प्रदेश अजूनही अस्थिरतेचा सामना करत आहे. सीरियातील दशकाहून अधिक काळ चाललेल्या गृहयुद्धामुळे देशातील बहुतांश वाहतूक पायाभूत सुविधांची अवस्था बिकट झाली आहे. प्रमुख शहरांना जोडणारे महामार्ग अनेक वर्षांच्या दुर्लक्षामुळे, हवाई हल्ल्यांमुळे आणि देखभालीच्या अभावामुळे खराब झाले आहेत, ज्यामुळे प्रत्यक्ष लढाई नसतानाही प्रवास करणे धोकादायक ठरते..Pakistan Attack: स्फोटकांनी भरलेली गाडी धडकली अन्...; पाकिस्तानात भीषण आत्मघाती हल्ला! १२ सैनिकांसह १५ जणांचा मृत्यू.विशेषतः दमास्कस-देर एझ-झोर महामार्ग ही एक मोक्याची जीवनरेखा आहे. तो साधनसंपन्न पूर्वेकडील प्रांतांना दमास्कसमधील राजकीय आणि प्रशासकीय केंद्राशी जोडतो. देर एझ-झोर प्रांत महत्त्वाचा आहे कारण याच भागात सिरियाक ख्रिश्चनांचे सर्वात जुने मठ स्थापन झाले होते. रोमन साम्राज्यात ख्रिश्चनांचा छळ होत होता, त्या काळापासूनच येथे या मठांची स्थापना झाली होती. सुरक्षेची चिंता आणि प्रवासाला लागणारा जास्त वेळ असूनही, सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि सुरक्षा दलांकडून या मार्गाचा वारंवार वापर केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.