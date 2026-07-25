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Accident News: भीषण अपघात! प्रवासी आणि गृह मंत्रालयाच्या बसची भीषण धडक; ३५ जणांचा मृत्यू, कुठे घडली घटना?

Syria Road Accident: सीरियाची राजधानी दमास्कसला पूर्वेकडील देइर अल-झौर प्रांताशी जोडणाऱ्या महामार्गावर शनिवारी दोन बसची टक्कर होऊन किमान ३५ जण ठार आणि अनेक जण जखमी झाले.
Syria Road Accident

Syria Road Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
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मध्य सीरियामध्ये एक भीषण अपघात घडला आहे. दोन प्रवासी बसच्या धडकेत किमान ३५ जण ठार झाले आणि अनेक जण जखमी झाले. ही घटना पल्मायरा आणि अल-सुखना शहरांदरम्यानच्या महामार्गावर घडली. हा महामार्ग दमास्कस-दिर-एझ-झोर होता. ज्या महामार्गावर हा अपघात झाला तो देशाच्या पूर्वेला राजधानीशी जोडणारा ४०० किलोमीटर लांबीचा एक महत्त्वाचा महामार्ग आहे. लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

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