हद्दीत आलात तर बघून घेऊ; चीनला या छोट्या देशाची धमकी!

ताइपे : चीन आपल्या शेजारी देशांशी नेहमी भांडताना दिसून येतो. सध्या भारत-चीन सीमावाद मुद्दा चर्चेत असतानाच आता चीनला तैवानचे (Taiwan) उपराष्ट्रपती लाई चिंग टे (Lai Ching-te) यांनी वारंवार सीमा ओलांडून तैवानच्या हद्दीत आल्याने सुनावलं आहे. चिनी लढाऊ विमाने सीमेचे सतत उल्लंघन करून तैवानमध्ये येत आहे आणि असंच जर सुरू राहिलं तर चीनला याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी चीनला दिली आहे. मागील काही दिवसांपासून चिनी लढाऊ विमानांनी तैवानची सीमा किमान तीन वेळा प्रवेश केला आहे.

"चीनने गुरुवारी पुन्हा तैवानच्या हवाई संरक्षण विभागात आपले लढाऊ विमान उडविले होते. चीनने सीमारेषा ओलांडू नये पण चीन असं वारंवार करत आहे. तैवानला शांतता हवी आहे", असं मत तैवानचे उपाध्यक्ष लाई चिंग टे यांनी ट्विट करून मांडली आहे. बुधवारी आणि गुरुवारी चिनी विमानांनी दोनदा तैवानच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश केला होता. चीनच्या या कृतीस तैवानने चिथावणीखोर कृत्य असंही म्हटलं असून प्रादेशिक शांतता आणि देशातील स्थिरतेसाठी हे कृत्य गंभीर धोका असल्याचे सांगितले आहे.

Don’t cross the line. China again flew fighter jets into Taiwan’s Air Defense Identification Zone today. Make no mistake, Taiwan wants peace but we will defend our people.

— 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) September 10, 2020