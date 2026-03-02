ग्लोबल

Taliban Airstrikes on Pakistan : रावळपिंडी ते क्वेटा, तालिबानने उद्धवस्त केले पाकचे लष्करी तळ, एअर स्ट्राईकला प्रत्युत्तर

Afghanistan-Pakistan Conflict : तालिबानने पाकिस्तानी विमानांवर गोळीबार करून क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली तैनात केल्याचे म्हटले. पाकिस्तानकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसून दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
Smoke rises near a military installation amid escalating tensions between Taliban forces and Pakistan following reported cross-border airstrikes.

एकीकडे अमेरिका इस्त्रायल अन् इराणमध्ये युद्ध सुरु झाले असून मध्य आशियातील देशांना याची धग जाणवत असतानाच अफगाणिस्तानच्या तालिबानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला आहे की त्यांनी पाकिस्तानमधील अनेक प्रमुख लष्करी ठिकाणांवर यशस्वीरित्या हवाई हल्ले केले आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या हद्दीत नुकतेच केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.

