Taliban Airstrikes on Pakistan : रावळपिंडी ते क्वेटा, तालिबानने उद्धवस्त केले पाकचे लष्करी तळ, एअर स्ट्राईकला प्रत्युत्तर

एकीकडे अमेरिका इस्त्रायल अन् इराणमध्ये युद्ध सुरु झाले असून मध्य आशियातील देशांना याची धग जाणवत असतानाच अफगाणिस्तानच्या तालिबानच्या संरक्षण मंत्रालयाने दावा केला आहे की त्यांनी पाकिस्तानमधील अनेक प्रमुख लष्करी ठिकाणांवर यशस्वीरित्या हवाई हल्ले केले आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या हद्दीत नुकतेच केलेल्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आली..तालिबान संरक्षण मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की त्यांच्या हवाई दलाने रावळपिंडीतील नूर खान हवाई तळ, क्वेटामधील १२ व्या कॉर्प्स, खैबर पख्तूनख्वा येथील मोहम्मद एजन्सी क्षेत्र आणि घलानी लष्करी तळाला लक्ष्य केले..पाकिस्तानचा काबूल आणि बग्राम एअरबेसवर हल्ला निवेदनात म्हटले आहे की या ठिकाणांवर अचूक हवाई हल्ले करण्यात आले ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, काल रात्री आणि आज काबूल, बग्राम एअरबेस आणि इतर अनेक भागात पाकिस्तानी लष्कराच्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून हे हल्ले करण्यात आले..अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर हवाई हल्ला! इस्लामाबादमधील लष्करी छावणीला लक्ष्य; असीम मुनीर यांचा जवळचा व्यक्ती ठार.तालिबानने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की जर पाकिस्तानने त्यांच्या हवाई क्षेत्राचे उल्लंघन केले किंवा पुन्हा कोणत्याही आक्रमक कृती केल्या तर ते कठोर आणि प्रत्युत्तरात्मक कारवाई करेल. या दाव्यांवर पाकिस्तानकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. या प्रदेशात तणाव वाढण्याची भीती आहे..पाकिस्तानी विमानांचा अफगाणिस्तान हवाई हद्दीत प्रवेश अल-जझीराच्या वृत्तानुसार, अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये मोठ्या स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. तालिबान सरकारने दावा केला आहे की त्यांच्या सैन्याने पाकिस्तानी विमानांवर गोळीबार केला. दोन्ही देशांमधील सुरू असलेला संघर्ष सलग चौथ्या दिवशीही सुरू आहे. तालिबानच्या म्हणण्यानुसार, रविवारी सकाळी पाकिस्तानी विमानांनी अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीत प्रवेश केला, ज्यामुळे प्रत्युत्तरात आणि क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली तैनात करण्यात आल्या..तालिबानने असाही दावा केला की पाकिस्तानी विमानांनी बग्राम एअरबेसला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु हल्ला हाणून पाडण्यात आला. बग्राम हा अमेरिकेचा आधीचा लष्करी तळ आहे तो परत मिळवण्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी पुन्हा रस व्यक्त केला होता..