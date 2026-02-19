ग्लोबल

Taliban New Law : खूप मारहाण करा, फक्त हाडे मोडू नका... तालिबानची नवीन कायद्याद्वारे महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराला मान्यता

Afghanistan Domestic Violence Law : गंभीर जखम झाल्यासही आरोपीला केवळ १५ दिवसांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. महिलेला न्याय मिळवण्यासाठी पूर्ण अंग झाकून न्यायालयात जखमा सिद्ध कराव्या लागतात आणि पुरुष पालक उपस्थित असणे बंधनकारक आहे.
Afghan women under strict Taliban regulations following the introduction of a controversial domestic violence law in Afghanistan.

Yashwant Kshirsagar
अफगाणिस्तानातील महिलांची वरचेवर परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. तालिबानने एक नवीन कायदा लागू केला आहे जो महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराला कायदेशीररित्या मान्यता देतो. या कायद्यानुसार, पती आपल्या पत्नी आणि मुलांना जोपर्यंत त्यामुळे हाडे तुटत नाहीत किंवा उघड्या जखमा होत नाहीत तो पर्यंत शारीरिक शिक्षा देऊ शकतो, याचा अर्थ असा की जर हाडे तुटलेली नाहीत तर मारहाण करणे चुकीचे नाही. वृत्तांनुसार, तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी या दंड संहितेवर स्वाक्षरी केली होती. हा कायदा एक नवीन व्यवस्था निर्माण करतो, ज्यामध्ये गुन्हेगार "स्वतंत्र" आहे की "गुलाम" तसेच तो कोणत्या वर्गातील आहे यावर आधारित शिक्षा दिली जाते.

