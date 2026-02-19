Taliban New Law : खूप मारहाण करा, फक्त हाडे मोडू नका... तालिबानची नवीन कायद्याद्वारे महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराला मान्यता

अफगाणिस्तानातील महिलांची वरचेवर परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. तालिबानने एक नवीन कायदा लागू केला आहे जो महिलांवरील घरगुती हिंसाचाराला कायदेशीररित्या मान्यता देतो. या कायद्यानुसार, पती आपल्या पत्नी आणि मुलांना जोपर्यंत त्यामुळे हाडे तुटत नाहीत किंवा उघड्या जखमा होत नाहीत तो पर्यंत शारीरिक शिक्षा देऊ शकतो, याचा अर्थ असा की जर हाडे तुटलेली नाहीत तर मारहाण करणे चुकीचे नाही. वृत्तांनुसार, तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी या दंड संहितेवर स्वाक्षरी केली होती. हा कायदा एक नवीन व्यवस्था निर्माण करतो, ज्यामध्ये गुन्हेगार "स्वतंत्र" आहे की "गुलाम" तसेच तो कोणत्या वर्गातील आहे यावर आधारित शिक्षा दिली जाते..कायदा काय सांगतो?जर पतीने जास्त मारहाण केली आणि आपल्या पत्नीच्या शरीरावर दिसणाऱ्या जखमा केल्या किंवा हाडे मोडली तर तर त्याला फक्त १५ दिवस तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय, जर स्त्री न्यायालयात हिंसाचार सिद्ध करू शकली तरच शिक्षा पुरुषाला दिली जाईल. महिलेने पूर्णपणे अंग झाकलेले राहावे आणि न्यायाधीशांना तिच्या जखमा दाखवाव्यात. तिच्यासोबत तिचा पती किंवा पुरुष पालक देखील न्यायालयात असले पाहिजेत. दुसरीकडे जर विवाहित महिला तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय तिच्या नातेवाईकांना भेटायला गेली तर तिला तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो,असा नियम करण्यात आला आहे. .कायद्याच्या कलम ९ मध्ये अफगाण समाजाचे चार वर्ग केले आहेत: धार्मिक विद्वान (उलेमा), उच्च वर्ग (अशरफ), मध्यम वर्ग आणि कनिष्ठ वर्ग. या व्यवस्थेनुसार, गुन्ह्याची शिक्षा गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार नाही तर आरोपीच्या सामाजिक स्थितीनुसार निश्चित केली जाते. या कायद्यानुसार, जर एखाद्या मौलवीने गुन्हा केला तर त्याला किंवा तिला फक्त ताकीद दिली जाईल. जर गुन्हेगार उच्च वर्गातील असेल तर त्याला न्यायालयात बोलावले जाईल आणि समुपदेशन केले जाईल. मध्यमवर्गीय व्यक्तीला त्याच गुन्ह्यासाठी तुरुंगवास भोगावा लागेल, परंतु कनिष्ठ वर्गातील व्यक्तीला तुरुंगवास तसेच शारीरिक शिक्षा भोगावी लागेल..India Afghanistan relations: अफगाणिस्तानातील भू-राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत भारताची भूमिका.गंभीर गुन्ह्यांसाठी शारीरिक शिक्षा इस्लामिक धर्मगुरूंकडून दिली जाईल. ही नवीन ९० पानांची दंड संहिता २००९ च्या महिलांवरील हिंसाचार दूर करणारा कायदा रद्द करतो, जो पूर्वी अमेरिका समर्थित सरकारच्या काळात लागू करण्यात आला होता. .लोक बोलण्यास घाबरु लागलेएका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की लोक या कायद्याविरुद्ध बोलण्यास घाबरत आहेत. कारण तालिबानने यावर चर्चा करणे देखील गुन्हेगार ठरवणारा एक नवीन आदेश जारी केला आहे. देशाबाहेर कार्यरत असलेल्या अफगाण मानवाधिकार संघटनेच्या रावदारीने एका निवेदनात संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांना या फौजदारी प्रक्रिया संहितेची अंमलबजावणी ताबडतोब थांबवण्याचे आणि ते रोखण्यासाठी सर्व कायदेशीर उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.