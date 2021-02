'जगभरातील देशांनी पंतप्रधान मोदींना फॉलो करावं'; WHO प्रमुखांची स्तुतीसुमने

नवी दिल्ली- भारतात कोरोना महामारीवर मात करण्यासाठी लसीकरण मोहीम 16 जानेवारीपासून सुरु झाली आहे. आतापर्यंत देशात 1 कोटी 26 लाख 71 हजार लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली आहे. याशिवाय भारताने आपल्या शेजारी राष्ट्रांनाही कोरोनाची लस देण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक देशांना भारताने मोफतमध्ये कोरोनाची लस दिलीये. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेरियेसेस यांनी भारताचे तोंडभरुन कौतुक केलंय.

वेतन आणि पेन्शन मिळणं सरकारी कर्मचाऱ्याचा अधिकार- सर्वोच्च न्यायालय

टेड्रोस अधानोम घेब्रेरियेसेस यांनी आपल्या ट्विटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टॅग करत त्यांची स्तुती केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी #VaccinEquity चे समर्थन केल्याबद्दल आभार मानले आहेत. यासोबतच ते म्हणालेत की, #COVAX आणि #COVID19 लशीचे डोस दुसऱ्या देशांसोबत शेअर केल्यामुळे, त्यांना कोरोना महामारीविरोधात लढण्यासाठी मोठी मदत मिळाली आहे.

Thanks & Prime Minister @narendramodi for supporting #VaccinEquity. Your commitment to #COVAX and sharing #COVID19 vaccine doses is helping 60+ countries start vaccinating their #healthworkers and other priority groups. I hope other countries will follow your example.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 25, 2021