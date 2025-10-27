Thailand And Cambodia: थायलंड-कंबोडियात युद्धविराम; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी

क्वालालांपूर : थायलंड आणि कंबोडिया या दोन देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धसंघर्षावर तोडगा काढण्यात आला असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीमध्ये रविवारी (ता. २६) दोन्ही देशांनी युद्धविराम करारावर स्वाक्षरी केली..दोन्ही देशांसोबतचा व्यापार थांबविण्याची धमकी दिल्यानंतर दोन्ही देशांनी परस्परांतील संघर्ष थांबविल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला. या कराराच्या पहिल्या टप्प्यात थायलंडने कंबोडियाच्या कैद्यांना सोडण्याचे आणि कंबोडियाने आपल्या अवजड तोफा आणि इतर लष्करी सामग्री माघारी घेण्याचे मान्य केले आहे. युद्ध पुन्हा सुरू होऊ नये यासाठी प्रादेशिक निरीक्षक दोन्ही देशांमधील स्थितीवर लक्ष ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले..ट्रम्प म्हणाले, ‘‘या दोन देशांमधील शस्त्रसंधी कदापि शक्य होणार नाही, असे म्हटले जात होते. मात्र, आम्ही हे करून दाखविले.’’ कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन मॅनेट यांनी हा एक ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले आहे,तर थायलंडचे पंतप्रधान अनुतिन चार्नविराकुल म्हणाले की, हा करार कायमस्वरूपी शांततेसाठी पायाभरणी करण्याचे काम करतो. थायलंड आणि कंबोडियामध्ये सीमेवर काही महिन्यांपूर्वी संघर्ष झाला होता. त्यानंतर तेथे नियमितपणे हिंसाचार झाला आहे. जुलै महिन्यात पाच दिवस चाललेल्या या दोन देशांमधील संघर्षात डझनभर लोक मृत्यू पावले आणि हजारो लोक विस्थापित झाले आहेत..डोनाल्ड ट्रम्प दाखलक्वालालंपूर येथे आयोजित असोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्सच्या (आसियान) वार्षिक शिखर परिषदेत पोहोचल्यानंतर ट्रम्प यांची ही पहिली बैठक होती. ट्रम्प यांच्या आशिया दौऱ्यादरम्यान जपान आणि दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यांसह आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या संभाव्य बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे..ट्रम्प मलेशियन राजधानीत पोहोचले. तेथे स्थानिक कलाकारांनी नृत्य सादर करून ट्रम्प यांचे स्वागत केले. एका हातात अमेरिकेचा राष्ट्रध्वज आणि दुसऱ्या हातात मलेशियाचा राष्ट्रध्वज घेऊन नागरिक थांबले होते. डोनाल्ड ट्रम्प त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात या परिषदेत एकदाच सहभागी झाले होते. ‘‘अमेरिका तुमच्यासोबत आहे. आगामी अनेक पिढ्यांपर्यंत एक मजबूत भागीदार आणि मित्र राहण्यासाठी अमेरिका कटिबद्ध आहे,’’ असे ट्रम्प यांनी ‘आसियान’ देशांसोबत बोलताना सांगितले..पाकमधील खऱ्या सत्ताधीशांच्या नेमके मनात काय?.शरीफ, मुनीर महान : ट्रम्प‘‘पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर हे दोघेही महान आहेत,’’ असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. अमेरिका लवकरच पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संघर्ष संपवेल, असेही ट्रम्प म्हणाले. माध्यमांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, ‘‘थायलंड-कंबोडिया संघर्ष बराच लांबला आहे. माझ्या कार्यकाळामध्ये फक्त आठ महिन्यांत आठ युद्धे संपवली आहेत. आम्ही दरमहा एक युद्ध संपवत आहोत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख हे दोघेही महान लोक आहेत. आम्हा लवकरच पाक-अफगाणिस्तान संघर्षही संपुष्टात आणू, याची खात्री आहे. आता फक्त हेच युद्ध शिल्लक आहे, तेदेखील संपविण्यासाठी मी पुढाकार घेईन.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.