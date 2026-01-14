Railway Accident : भीषण दुर्घटना! क्रेन रेल्ववर कोसळली; २२ जणांचा मृत्यू, ३० पेक्षा अधिक जखमी

Thailand railway accident: थायलंडमध्ये एक अतिशय भीषण रेल्वे दुर्घटना घडली आहे. थायलंडच्या ईशान्य प्रांतात एक अवाढव्य क्रेन रेल्वेवर कोसळल्याने रेल्वे रुळावरून घसरली. या दुर्घटनेत २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर किमान ३० जण जखमी झाले आहेत. बांधकाम सुरू असलेली क्रेन ट्रेनवर पडल्याने हा अपघात झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
थायलंड पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकॉकहून थायलंडमधील ईशान्य प्रांतात जाणारी एक रेल्वे रुळावरून घसरली. बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणची एक मोठी क्रेन रेल्वेच्या डब्यावर कोसळल्याने हा अपघात झाला. पोलिसांच्या मते, बँकॉकच्या ईशान्येस २३० किलोमीटर अंतरावर बुधवारी हा अपघात झाला.
क्रेन रेल्वेच्या एका डब्यावर कोसळल्याने, रेल्वे रुळावरून घसरली आणि त्यानंतर रेल्वेच्या डब्याला आग देखील लागली होती. घटनास्थळी सध्या बचाव आणि मदत कार्य सुरू आहे. शिवाय, घटनास्थळाचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर होत आहेत.
बचाव कर्मचारी जखमींना वाचवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आग आटोक्यात आणण्यात आली आहे, परंतु बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे.
