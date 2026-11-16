Thailand Phuket Fire Tragedy : प्रसिद्ध पर्यटनस्थळी मध्यरात्री भीषण आगीचा तांडव! १०० बाईक्सच्या इंधनामुळे भडका, ११ जणांचा होरपळून मृत्यू; भारतीय पर्यटकांबाबत मोठी अपडेट

फुकेत (थायलंड): जगभरातील पर्यटकांचे आवडते पर्यटनस्थळ असलेल्या थायलंडमधील फुकेत (Phuket) बेटावर सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) पहाटे भीषण आगीची दुर्घटना घडली. पटोंग बीचजवळील (Patong Beach) एका चार मजली व्यावसायिक इमारतीला लागलेल्या या आगीत ११ जणांचा मृत्यू झाला असून, किमान ३६ जणांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, मृतांमध्ये किंवा जखमींमध्ये कोणत्याही पर्यटकाचा समावेश नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..१०० दुचाकींमुळे आगीने घेतले रौद्र रूपस्थानिक वेळेनुसार पहाटे सुमारे ३ वाजून १७ मिनिटांनी फांग मुआंग साय कोर रोडवरील (Phang Muang Sai Kor Road) एका चार मजली इमारतीत ही आग लागली. या इमारतीत दुचाकी भाड्याने देण्याचा व्यवसाय (Vehicle Rental), विक्री कार्यालये, एक रेस्टॉरंट आणि वरच्या मजल्यांवर भाड्याची घरे होती..Foreign YouTuber Viral Video : "सेल्फी नको, मला एक Kiss दे..." प्रसिद्ध पर्यटनस्थळी विदेशी युट्यूबरकडे तरुणाची धक्कादायक मागणी; लाईव्ह स्ट्रीममधील 'तो' व्हिडिओ पाहून नेटकरी संतापले!.पटोंग नगरपालिकेचे उपमहापौर सनाकोर्न कीसिन यांनी सांगितले की, इमारतीच्या तळमजल्यावर किमान १०० दुचाकी उभ्या होत्या. गाड्यांमधील पेट्रोल, रबरी टायर्स आणि प्लास्टिकमुळे आगीने काही मिनिटांतच रौद्र रूप धारण केले आणि आजूबाजूच्या पाच व्यावसायिक गाळ्यांनाही आपल्या विळख्यात घेतले. जीव वाचवण्यासाठी अनेकजण वरच्या मजल्यावर धावले; मात्र दाट धुरामुळे बाहेर पडणे कठीण झाले. बहुतांश मृत्यू हे धुरामुळे गुदमरून झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अग्निशमन दलाने सुमारे दोन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले..शॉर्ट सर्किटचा संशय; पर्यटक सुरक्षितमृतांमध्ये आणि जखमींमध्ये थायलंड आणि म्यानमारच्या नागरिकांचा समावेश असून, एकही परदेशी पर्यटक या दुर्घटनेत अडकलेला नाही. आगीचे नेमके कारण अद्याप तपासाधीन असले, तरी वादळी वाऱ्यादरम्यान दुकानासमोरील सबस्टेशनच्या विजेच्या खांबावर शॉर्ट सर्किट किंवा ट्रान्सफॉर्मरचा स्फोट झाल्याने ही आग लागली असावी, अशी शक्यता फुकेतचे गव्हर्नर चोतेनारिन केर्डसोम यांनी व्यक्त केल्याचे थाई पीबीएस वर्ल्डने म्हटले आहे. .Asiatic Lion Viral Video : सिंहाचा पाठलाग का केला गेला? सफारी पार्कमधल्या 'त्या' व्हायरल व्हिडिओमागचं खरं कारण आलं समोर; तिघांना कामावरून काढलं.या घटनेमुळे थायलंडमधील व्यावसायिक इमारतींच्या अग्निसुरक्षा नियमांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.