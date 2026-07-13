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Thailand Pub Fire : पबमध्ये मध्यरात्री भीषण अग्नितांडव, २७ जणांचा होरपळून मृत्यू, ६३ गंभीर जखमी; दुर्घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर

Bangkok Nightclub Fire : अनेक लोकांनी वाचण्यासाठी प्रसाधनगृहांमध्ये आश्रय घेतला, मात्र तिथेच त्यांचा मृत्यू झाला. अग्निशमन दलाने सुमारे ३० मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले.
Massive flames engulf a Bangkok pub as firefighters battle the blaze following a deadly nightclub fire that killed 27 people and injured dozens.

Massive flames engulf a Bangkok pub as firefighters battle the blaze following a deadly nightclub fire that killed 27 people and injured dozens.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

थायलंडमधील बँकॉक येथे सोमवारी पहाटे एका पबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत किमान २७ जणांचा मृत्यू झाला आणि ६३ जण जखमी झाले. जखमींपैकी २२ जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, शहराच्या उत्तर भागात असलेल्या एका पबला मध्यरात्रीच्या सुमारास ही आग लागली. आगीने काही वेळातच संपूर्ण इमारतीला विळखा घातला, ज्यामुळे घटनास्थळी एकच खळबळ उडाली.

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