Thailand Pub Fire : पबमध्ये मध्यरात्री भीषण अग्नितांडव, २७ जणांचा होरपळून मृत्यू, ६३ गंभीर जखमी; दुर्घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर

थायलंडमधील बँकॉक येथे सोमवारी पहाटे एका पबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत किमान २७ जणांचा मृत्यू झाला आणि ६३ जण जखमी झाले. जखमींपैकी २२ जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, शहराच्या उत्तर भागात असलेल्या एका पबला मध्यरात्रीच्या सुमारास ही आग लागली. आगीने काही वेळातच संपूर्ण इमारतीला विळखा घातला, ज्यामुळे घटनास्थळी एकच खळबळ उडाली. .थायलंडचे उपपंतप्रधान अनुतिन चर्नविराकुल यांनी घटनास्थळी भेट देऊन मृतांच्या संख्येला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, "आतापर्यंत २७ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आगीचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास केला जात आहे." प्रत्यक्षदर्शी आणि बचाव पथकांच्या म्हणण्यानुसार, मध्यरात्रीच्या काही काळ आधी आगीची माहिती मिळाली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये पबच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आगीच्या प्रचंड ज्वाळा बाहेर पडताना दिसत होत्या, तर आत असलेले लोक जीव वाचवण्यासाठी पळताना दिसत आहेत..दिल्लीनंतर बिहारमध्ये अग्नितांडव, आग लागताच ICUमध्ये रुग्णांना सोडून पळाले कर्मचारी; तिघांचा मृत्यू, २० जण जखमी.स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, चटुचक जिल्ह्यातील 'रोंग बीअर ना लॅट फ्राओ' (Rong Beer Na Lat Phrao) नावाचा हा पब काही मिनिटांतच आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. बचाव पथकांनी सुरुवातीला एका गंभीर भाजलेल्या व्यक्तीला बाहेर काढले, परंतु नंतर असे समजले की आणखी अनेक लोक इमारतीत अडकले होते. आगीपासून वाचण्यासाठी अनेक लोकांनी पबमधील प्रसाधनगृहांमध्ये आश्रय घेतल्याचे समोर आले आहे. .मृत्यू झालेल्यांपैकी बहुतांश जण प्रसाधनगृहांमध्ये सापडल्याचे वृत्त आहे. अग्निशमन दलाची अनेक पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि सुमारे ३० मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. घटनेनंतरच्या फोटोत पबचा आतील भाग आगीमुळे पूर्णपणे जळून खाक झाल्याचे दिसून आले. जळालेली टेबले-खुर्च्या आणि राखेत माखलेली इमारत अशा परिस्थितीत बचाव पथकांनी बराच वेळ शोधकार्य सुरू ठेवले.मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.