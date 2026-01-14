ग्लोबल

Thailand Train Accident : थायलंडमध्ये भीषण रेल्वे अपघात ! धावत्या एक्सप्रेसवर क्रेन कोसळली, २२ प्रवाशांचा मृत्यू , ३० जखमी

Bangkok Railway Crash : अपघातानंतर ट्रेनला आग लागली, मात्र नंतर ती आटोक्यात आणण्यात आली.घटना नाखोन रत्चासिमा प्रांतातील सिखिओ जिल्ह्यात बुधवारी सकाळी घडली.पोलिस व बचाव पथके घटनास्थळी दाखल होऊन मदतकार्य सुरू आहे.
Rescue teams operate at the site of a deadly train derailment in Thailand after a construction crane collapsed onto a moving express train near Bangkok.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये एका ट्रेन रुळावरून घसरल्याने किमान २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातात ३० जण जखमी झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. बुधवारी सकाळी थायलंडच्या सिखिओ जिल्ह्यात हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पावर काम करणारी एक मोठी बांधकाम क्रेन जाणाऱ्या प्रवासी ट्रेनवर कोसळली. या धडकेमुळे ट्रेन रुळावरून घसरली आणि बँकॉक-उबोन रत्चाथानी सेवेला आग लागली.

