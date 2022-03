वन मॅन आर्मी; रशियाला भिडणार जगातील 'बेस्ट स्नायपर'

मागील १५ दिवसांमध्ये सुरू असलेले रशिया आणि यूक्रेनचे यूद्ध (Russia and Ukraine) थांबायचे काही नाव घेत नाही. दोन्ही देशांमध्ये यूद्ध थांबविण्यासाठी एकमत होत नाही. दरम्यान जगातील बेस्ट स्नायपर (Most Famous Sniper) 'शामिल वली '(Wali) देखील यूद्धामध्ये सहभागी झाला आहे. वली रोज आपल्या बंदूकीने सरासरी ४० शत्रूंना निशाना बनवितो.

वली एक फ्रेंच कॅनेडियन कॉप्यूटर सायंटिस्ट आहे. त्याने २ वेळा अफगानिस्तान युद्धामध्ये सुरु असलेल्या स्पेशनल ऑपरेशनमध्ये सहभाग घेतला होता. २००९ ते २०११पासून त्यानी आपली बंदूकीने कित्येक शत्रूंना निशाना बनविले आहे. त्यानंतर त्याचे वली असे नाव पडले.

The world's best sniper Wali participate in Russia Ukraine War