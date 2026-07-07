America-Iran War: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत पुन्हा तणाव! २४ तासांत तीन तेल जहाजांवर हल्ले

Hormuz Tanker Attacks: होर्मुजच्या समुद्रात मागच्या २४ तासांमध्ये तिसऱ्या व्यावसायिक तेल टँकरवर हल्ला झाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अंतरिम सामंजस्य करार झालेला असला तरी अमेरिका आणि इराणमधील तणाव अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. त्यातच हे हल्ले सुरु झाल्याने चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत..एक व्यावसायिक टँकर अज्ञात प्रोजेक्टाइलच्या तडाख्यात आलं. ही माहिती या भागातील सागरी हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या ब्रिटनच्या 'यूके मॅरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स' या नौदल एजन्सीने दिली आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यात कोणीही जखमी झाल्याची किंवा तात्काळ तेल गळती झाल्याची कोणतीही माहिती नाही. परंतु, या घटनेमुळे होर्मुजमधून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांना पुन्हा एकदा लक्ष्य केले जात असल्याची भीती आणखी गडद झाली आहे..Shivneri Fort Landslide : किल्ले शिवनेरी येथे शिवाई देवी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पावसामुळे वाहून आला मातीचा ढिगारा.यापूर्वी दोन वेगवेगळ्या हल्ल्यांच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. यामध्ये कतारच्या एका जहाजावर झालेला हल्ला आणि सौदी अरेबियाचा ध्वज असलेल्या कच्च्या तेलाच्या टँकरचे नुकसान झाल्याच्या घटनांचा समावेश होता.सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X'वर जारी केलेल्या निवेदनात UKMTO ने म्हटले आहे की, एका नवीन टँकरला अज्ञात प्रोजेक्टाइल आदळल्यामुळे त्याचे नुकसान झाले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, या घटनेत कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही आणि तात्काळ तेल गळती किंवा पर्यावरण प्रदूषणाचे कोणतेही संकेत मिळालेले नाहीत..कतारने इराणवर केला हल्ला केल्याचा आरोपही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा काही तासांपूर्वीच कतारने इराणवर आपल्या 'अल रेकय्यात' या एलएनजी जहाजावर हल्ला केल्याचा थेट आरोप केला होता. हे जहाज रात्रीच्या वेळी होर्मुजमधून जात होते.'रॉयटर्स'च्या वृत्तानुसार, जहाजावर ड्रोन हल्ला झाला, ज्यामुळे त्याच्या इंजिन रूममध्ये आग लागली. सुदैवाने, क्रूचे सर्व सदस्य सुरक्षितपणे बाहेर पडले आणि त्यांना बाहेर काढण्याची मोहीम तात्काळ सुरू करण्यात आली. परंतु, सागरी सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी इशारा दिली की जहाजात लिक्विफाइड नॅशनल गॅस असल्याने या आगीमुळे मोठ्या स्फोटाचा गंभीर धोका निर्माण झाला होता..FDA Crime : मंचर बनावटदूध भेसळ प्रकरण; तीन आरोपींच्या घरांची झडती, लॅपटॉप, कागदपत्रे केली जप्त.या घटनेनंतर कतारने इराणचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माजिद अल अन्सारी यांनी या हल्ल्याला जागतिक व्यापार आणि सागरी सुरक्षेवरील थेट हल्ला म्हटले आहे. ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय सागरी नौकानयन आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याच्या सुरक्षेवर हा अत्यंत मोठा असा हल्ला असून हा आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.