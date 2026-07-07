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America-Iran War: होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत पुन्हा तणाव! २४ तासांत तीन तेल जहाजांवर हल्ले

Three Tankers Attacked in 24 Hours in Strait of Hormuz Amid US-Iran Tensions: कतारच्या एका जहाजावर झालेला हल्ला आणि सौदी अरेबियाचा ध्वज असलेल्या कच्च्या तेलाच्या टँकरचे नुकसान झाल्याच्या घटनांचा यात समावेश आहे.
Strait of Hormuz

Strait of Hormuz

esakal

संतोष कानडे
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Hormuz Tanker Attacks: होर्मुजच्या समुद्रात मागच्या २४ तासांमध्ये तिसऱ्या व्यावसायिक तेल टँकरवर हल्ला झाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात अंतरिम सामंजस्य करार झालेला असला तरी अमेरिका आणि इराणमधील तणाव अद्याप पूर्णपणे संपलेला नाही. त्यातच हे हल्ले सुरु झाल्याने चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत.

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