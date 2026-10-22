Tibet Earthquake: विनाशकारी पुरानंतर तिबेटवर मोठे संकट! भूकंपाचे जोरदार धक्के; ७ रिश्टर स्केलचे हादरे बसताच...

Beijing: चीनच्या ताब्यातील तिबेटला गुरुवारी रात्री भूकंपाचे जोरदार धक्के बसले. या भूकंपाची तीव्रता ७ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. उत्तर तिबेटमधील नागकू परिसरात भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Premium|Human Rights Watch Tibet Report : शिक्षणाच्या नावाखाली तिबेटी संस्कृतीचा ऱ्हास? चिनी सरकारच्या नव्या धोरणामुळे भाषेचे अस्तित्व धोक्यात!.या घटनेनंतर प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात असून, जीवितहानी आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचा अधिकृत तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही..Donald Trump: अमेरिकेत घोंघावतेय 'निळे वादळ'? राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार.भूकंपाचा केंद्रबिंदू नेमका कुठे?चीनच्या भूकंप निरीक्षण संस्थेच्या माहितीनुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू उत्तर तिबेटमधील नागकू भागात होता. हा परिसर ल्हासा या तिबेटच्या राजधानीपासून सुमारे ४०० किलोमीटर अंतरावर आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भूकंपाची खोली जमिनीखाली सुमारे १० किलोमीटर नमूद करण्यात आली आहे..हिमालयीन प्रदेश भूकंपप्रवणतिबेट आणि हिमालयाचा परिसर भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो. भारतीय आणि युरेशियन टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या हालचालींमुळे या भागात भूकंपीय हालचाली होतात. त्यामुळे मोठ्या तीव्रतेचा भूकंप झाल्यानंतर मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.