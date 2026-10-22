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Tibet Earthquake: विनाशकारी पुरानंतर तिबेटवर मोठे संकट! भूकंपाचे जोरदार धक्के; ७ रिश्टर स्केलचे हादरे बसताच...

Tibet Earthquake Casualties Damage Update: गुरुवारी रात्री उत्तर तिबेटमधील नागकू परिसराला भूकंपाचे जोरदार धक्के बसले; जीवितहानी आणि मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही
Tibet Earthquake

Tibet Earthquake

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Beijing: चीनच्या ताब्यातील तिबेटला गुरुवारी रात्री भूकंपाचे जोरदार धक्के बसले. या भूकंपाची तीव्रता ७ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. उत्तर तिबेटमधील नागकू परिसरात भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता.

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