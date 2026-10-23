China Earthquake : तिबेट नंतर आता चीन, पाकिस्तान अन् अफगाणिस्तानही भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरले; बचावकार्य तातडीने सुरू, बर्फवृष्टीचे संकट

China, Pakistan and Afghanistan Record Fresh Earthquake Tremors : चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये शुक्रवारी सकाळी भूकंपाचे धक्के जाणवले. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी (NCS) च्या माहितीनुसारया तीनही देशांमध्ये जाणवलेल्या भूकंपांची तीव्रता ४.१ ते ४.९ इतकी होती. चीनमधील भूकंप हा गेल्या पाच वर्षांतील या भागातील हा सर्वात शक्तिशाली भूकंप असल्याचे सांगितले जात आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .चीनमध्ये सकाळी ६:०५ वाजता ४.४ तीव्रतेचा भूकंप झाला. याचा केंद्रबिंदू ३२.५४२° उत्तर अक्षांश आणि ९३.८३५° पूर्व रेखांश येथे होते, तर भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून १५ किलोमीटर खोलीवर होता. त्याचप्रमाणे, पाकिस्तानमध्ये पहाटे ४:५६ वाजता ४.९ तीव्रतेचा भूकंप झाला; NCS च्या मते, याचा केंद्रबिंदू २८.९१९° उत्तर अक्षांश आणि ६४.६७८° पूर्व रेखांश येथे होता आणि तो देखील १५ किलोमीटर खोलीवर होता, अशी माहिती NCS ने दिली आहे. .Hingoli Earthquake : हिंगोली जिल्ह्यात भूकंपाचे दोन धक्के; भूकंपाची तीव्रता 4.5 रिश्टर स्केल इतकी नोंद.दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये सकाळी ५:५४ वाजता ४.१ तीव्रतेचा भूकंप नोंदवला गेला. NCS च्या माहितीनुसार,या भूकंपाचा केंद्रबिंदू ३५.१३८° उत्तर अक्षांश आणि ६९.४४२° पूर्व रेखांश येथे होता, तर भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून २५ किलोमीटर खोलीवर होता..याआधी, गुरुवारी संध्याकाळी चीनच्या ताब्यात असलेल्या तिबेट भागात ७ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. यात किमान १६ जणांचा मृत्यू झाला असून ५४ जण जखमी झाले आहेत. उत्तरेकडील नागकू (Nagqu) शहरात शेकडो घरे कोसळली आहेत. स्थानिक प्रशासनाच्या माहितीनुसार, किमान ३३९ घरे आणि २० पशुधनांचे निवारे नष्ट झाले आहेत. सध्या तिथे मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे..भूकंप असो वा त्सुनामी, 'या' प्राण्यांना नैसर्गिक आपत्ती येण्याचे संकेत मिळतात . दळवळण ठप्पचीनच्या सरकारी वृत्तसंस्थेनुसार, 'शिन्हुआ' (Xinhua), या भागातील काही ठिकाणची दळणवळण आणि संपर्क यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून, स्थानिक रेल्वे प्रशासनाने या भागातून जाणाऱ्या गाड्या थांबवण्यासाठी तातडीची पावले उचलली आहेत. भूकंपामुळे झालेल्या दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग ३१७ चा काही भागही बंद करण्यात आला आहे. 'शिन्हुआ'च्या वृत्तानुसार, सध्या या मार्गावरून केवळ आपत्कालीन सेवा, बचाव कार्य आणि सरकारी मदतीशी संबंधित वाहनांनाच जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रस्त्यावरील ढिगारा हटवण्याचे काम सध्या सुरू आहे..पुढील तीन दिवस बर्फवृष्टीची शक्यता'शिन्हुआ'च्या माहितीनुसार, भूकंपग्रस्त भागात पुढील तीन दिवस अधूनमधून बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मदत आणि बचाव कार्यामध्ये अधिक अडचणी येऊ शकतात. चीनच्या सरकारी वृत्तवाहिनी 'सीसीटीव्ही' (CCTV) ने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांतील या भागातील हा सर्वात शक्तिशाली भूकंप आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.