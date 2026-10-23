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China Earthquake : तिबेट नंतर आता चीन, पाकिस्तान अन् अफगाणिस्तानही भूकंपाच्या धक्क्यांनी हादरले; बचावकार्य तातडीने सुरू, बर्फवृष्टीचे संकट

China Pakistan Afghanistan Tremors : शुक्रवारी सकाळी चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये ४.१ ते ४.९ तीव्रतेचे भूकंप जाणवले. चीनमध्ये सकाळी ६:०५ वाजता ४.४ तीव्रतेचा भूकंप झाला. पाकिस्तानमध्ये पहाटे ४:५६ वाजता ४.९ तीव्रतेचा भूकंप नोंदवला गेला.
Tibet Earthquake Death Toll, Injuries and Damaged Homes

Tibet Earthquake Death Toll, Injuries and Damaged Homes

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

China, Pakistan and Afghanistan Record Fresh Earthquake Tremors : चीन, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये शुक्रवारी सकाळी भूकंपाचे धक्के जाणवले. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी (NCS) च्या माहितीनुसारया तीनही देशांमध्ये जाणवलेल्या भूकंपांची तीव्रता ४.१ ते ४.९ इतकी होती. चीनमधील भूकंप हा गेल्या पाच वर्षांतील या भागातील हा सर्वात शक्तिशाली भूकंप असल्याचे सांगितले जात आहे.

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