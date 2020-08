काय सांगता! पाकिस्तानच्या न्यूज चॅनलवर झळकला तिरंगा

इस्लामाबाद- पाकिस्तानमधील प्रमुख टेलिविजन वृत्त वाहिनी 'डॉन'वर अचानक तिरंगा झेंडा दिसल्याने सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले. तपास केल्यानंतर कळाले की वृत्त वाहिनीवर हॅकर्सनी सायबर हल्ला केला होता. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होऊ लागले आहेत.

रविवारी दुपारी वृत्त वाहिनीवर फडकला तिरंगा

रविवारी दुपारी साडेतीन वाजता पाकिस्तानच्या डॉन वृत्त वाहिनीवर जाहीरात दाखवली जात होती. याच दरम्यान टीव्ही पडद्यावर अचानक तिरंगा फडकू लागला. त्यावर हॅपी इंडिपेंडेंस डेचा मेसेजही लिहण्यात आला होता. त्यामुळे सगळ्या प्रेक्षकांना धक्का बसला. प्रेक्षकांना नेमकं काय होतंय हेच कळालं नाही.

Lockdown Day 150 : Someone hacked @Dawn_News of Pakistan and broadcasted an Indian Flag on TV with Happy Independence Day. pic.twitter.com/rzrYluZxSh

— Trendulkar (@Trendulkar) August 2, 2020