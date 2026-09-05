Trishuli-3A Tunnel Rescue: ‘हरे कृष्ण’चा जप करताना जन्माष्टमी दिवशी सुटका

काठमांडू : ‘‘बोगद्यात अडकल्यापासून मी ‘हरे कृष्ण’ हा जप करत होतो आणि आज जन्माष्टमी दिवशीच माझी सुटका झाली, ’’ अशी भावना नेपाळमधील ‘त्रिशुली-३ए’ जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात नऊ दिवसांपासून अडकलेल्या आणि आज सुखरूप सुटका करण्यात आलेल्या संजय साह यांनी व्यक्त केली. .मधेश प्रांतातील सप्तरी जिल्ह्यातील नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाचे कर्मचारी असलेल्या संजय साह यांच्यासह कबीर महर्जन यांचाही बचाव करण्यात आला. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना काठमांडूतील नेपाळ सैन्याच्या रुग्णालयात विमानाने नेण्यात आले..२००५ मध्ये पुण्याच्या गणेश विसर्जनात नेमकं काय घडलं? ३३ तास २० मिनिटांची मिरवणूक, दगडफेक अन् जाळपोळ.‘‘मी गेल्या नऊ दिवसांपासून हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करीत होतो, ’’ असे सुरक्षितपणे बाहेर काढल्यानंतर घ साह यांनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सांगितले. साह यांची प्रकृती स्थिर असून, त्यांना आरोग्याशी संबंधित कोणतीही गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या नाहीत..OBC Reservation Latest Update : ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर मैदानात उतरून लढू; मंत्री छगन भुजबळ यांचा सरकारला थेट इशारा.त्यांना त्रिशूली येथील स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुरक्षेची जबाबदारी या प्रकल्पात फोरमनचे काम करणाऱ्या साह यांनी सांगितले की, दुर्घटनेनंतर इतर जण पळून जात असताना मी मागे थांबलो, कारण सर्वांच्या सुरक्षेची जबाबदारी माझी असल्याचे मला वाटत होते..दुर्घटना घडली तेव्हा मी नियंत्रण कक्षात काम करीत होतो. बोगद्यात विशेषतः वीजगृहाच्या परिसरात आणखी लोक अडकले असण्याची शक्यता असल्याचे साह यांनी सांगितले. पुराच्या पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे काहीजण आत वाहून गेले असण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.