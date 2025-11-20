Donald Trump: धोरणी प्रश्नांवर ट्रम्प संतापले! महिला पत्रकाराला ‘परवाना रद्द’ करण्याची धमकी

सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांच्याबरोबरील संयुक्त पत्रकार परिषदेवेळी एका वृत्तवाहिनीच्या महिला पत्रकाराने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युवराज महंमद यांना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारल्याने ट्रम्प यांनी संताप व्यक्त केला..संबंधित पत्रकार अत्यंत ‘भयानक’ असल्याचे म्हणत तिच्या वृत्तवाहिनीचा परवाना रद्द करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली. ट्रम्प आणि युवराज महंमद यांची चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली..यावेळी ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये निवडक पत्रकारांना प्रवेश देण्यात आला होता. त्यामध्ये ‘एबीसी न्यूज’च्या मेरी ब्रुस यांचाही समावेश होता. ब्रुस यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे ट्रम्प चांगलेच अस्वस्थ झाले होते. ‘अध्यक्षपदावर असतानाही तुम्ही वैयक्तिकरित्या सौदी अरेबियाबरोबर व्यवसायही करत आहात, हे बरोबर आहे का?’ असा प्रश्न ब्रुस यांनी ट्रम्प यांना विचारला..ट्रम्प हे उत्तराची जुळवाजुळव करत असतानाच ब्रुस यांनी आपला रोख युवराज महंमद यांच्याकडे वळविला. ‘तुम्ही एका पत्रकाराची हत्या घडवून आणली, असा अमेरिकी गुप्तचरांचा अहवाल आहे..US Saudi Agreement,: प्रादेशिक स्थैर्य वाढविणार अमेरिका ‘सौदी’मध्ये करार; पुरवठा साखळीला बळ.तुम्ही येथे आल्याबद्दल ९/११ च्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे नातेवाईक संतप्त आहेत. अमेरिकी नागरिकांनी तुमच्यावर विश्वास का ठेवावा? आणि ट्रम्प महोदय, तुमच्यावरही का विश्वास ठेवावा?’ ब्रुस यांच्या या प्रश्नांनी संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी त्यांच्या वाहिनीला ‘एबीसी फेक न्यूज’ असे संबोधत टीका केली. ‘तुम्ही कोणासाठी काम करता?’ असा प्रश्नही ब्रुस यांना विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.