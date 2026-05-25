America-Pakistan Relations: 'शांतिदूत' बनलेल्या पाकिस्तानला अमेरिकेचा दणका; ट्रम्प यांचा 'तो' प्रस्ताव ऐकून शहबाज यांना शब्द फुटेना

Donald Trump: इराण आणि अमेरिकेमध्ये मध्यस्थी करून शांततादूत बनण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला ट्रम्प यांनी चांगलाच झटका दिला आहे. इस्रायलबद्दलच्या एका मुद्द्यावरुन शहबाज शरीफ यांची बोलती बंद झाली. त्यामुळे ट्रम्प यांना बैठकीत पुन्हा-पुन्हा विचारणा करावी लागली. या मुद्द्यामुळे पाकिस्तान ट्रम्प यांच्या नजरेत खलनायक ठरु शकतो..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या प्रस्तावामुळे पाकिस्तान मोठ्या पेचात अडकला आहे. ट्रम्प यांनी मुस्लिम देशांनी 'अब्राहम अकॉर्ड्स'मध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन केल्याने पाकिस्तानसमोर कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे..माध्यमांतील वृत्तांनुसार, ट्रम्प यांनी नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय कॉन्फरन्स कॉलमध्ये पाकिस्तानसह अनेक मुस्लिम देशांना इस्रायलसोबत औपचारिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले. या प्रस्तावानंतर काही काळ चर्चेत शांतता पसरल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर ट्रम्प यांनी विनोदी शैलीत "तुम्ही अजून लाईनवर आहात ना?" असा प्रश्न विचारल्याचेही समोर आले आहे..पाकिस्तानसाठी ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील मानली जात आहे. कारण फिलिस्तीनचा मुद्दा पाकिस्तानातील जनतेसाठी भावनिक विषय राहिला आहे. त्यामुळे इस्रायलला औपचारिक मान्यता देणे हे सरकार आणि सैन्यासाठी राजकीयदृष्ट्या धोकादायक पाऊल ठरू शकते. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या प्रस्तावाला नकार दिल्यास वॉशिंग्टनसोबतचे संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, इजिप्त, जॉर्डन आणि तुर्कीसह अनेक देशांनी अब्राहम अकॉर्ड्समध्ये सहभागी व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. इराण-इस्रायल संघर्ष कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा हा भाग असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पाकिस्तान पुढे कोणती भूमिका घेतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.