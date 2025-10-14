ग्लोबल

Donald Trump: आठ युद्धे थांबविली, पण नोबेलसाठी नाही: डोनाल्ड ट्रम्प

Nobel Debate: शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने हुलकावणी दिल्यानंतर भारत-पाकिस्तानसह आठ युद्धे थांबविल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज पुन्हा केला. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी हे कार्य नोबेल पुरस्कारासाठी नव्हे, तर जागतिक शांततेसाठी केले.
Donald Trump

Donald Trump

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

न्यूयॉर्क : शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने हुलकावणी दिल्यानंतर भारत-पाकिस्तानसह आठ युद्धे थांबविल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज पुन्हा केला.

Loading content, please wait...
Donald Trump
War
israel
nobel prize

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com