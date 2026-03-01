ग्लोबल

इस्रायल-अमेरिकेच्या हल्ल्यात खामेनेईंचा मृत्यू, ट्रम्प यांचा दावा; इराणची सत्ता कोण सांभाळणार?

Israel Iran War : इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामनेई यांच्यासह मुलगी, जावई आणि नातू ठार झाले असल्याची माहिती समोर येतेय. दरम्यान, इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी हा दावा फेटाळून लावलाय.
Trump Claims Khamenei Killed Iran Dismisses Reports

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Trump Claims Khamenei Killed In Israel US Strike Iran Denies इराण आणि इस्रायल यांच्यात युद्धाचा भडका उडाला असून इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामनेई यांच्यासह मुलगी, जावई आणि नातू ठार झाले असल्याची माहिती समोर येतेय. इराणच्या सरकारी मीडियासह रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं याबाबत वृत्त दिलंय. इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात आले. यात खामनेई यांच्यासह मुलगी आणि जावयाचाही मृत्यू झाला.

america
usa
War
israel
Iran

