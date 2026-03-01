इस्रायल-अमेरिकेच्या हल्ल्यात खामेनेईंचा मृत्यू, ट्रम्प यांचा दावा; इराणची सत्ता कोण सांभाळणार?

Trump Claims Khamenei Killed In Israel US Strike Iran Denies इराण आणि इस्रायल यांच्यात युद्धाचा भडका उडाला असून इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामनेई यांच्यासह मुलगी, जावई आणि नातू ठार झाले असल्याची माहिती समोर येतेय. इराणच्या सरकारी मीडियासह रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं याबाबत वृत्त दिलंय. इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यात आले. यात खामनेई यांच्यासह मुलगी आणि जावयाचाही मृत्यू झाला. .अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खामनेई यांच्या मृत्यूबाबत दावा करताना म्हटलं की, इतिहासातील सर्वात क्रूर व्यक्ती खामेनेईच्या मृत्यूनंतर आता इराणच्या लोकांसाठी आपल्या देशावर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्याची मोठी संधी आहे. इराण आणि अमेरिकेच्या लोकांसाठी हा न्याय असल्याचंही ट्रम्प म्हणालेत..Israel - Iran War युद्धाचा भडका! इस्रायलचा इराणवर हल्ला, देशात आणीबाणी लागू; एअरस्पेस बंद, सर्व शाळांना सुट्टी.इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी खामेनेईंच्या मृत्यूचा दावा केला नाहीय. पण खामेनेई यांची ठिकाणं उद्ध्वस्त झाल्याचं म्हटलंय. यामुळे ते जिवंत असल्याचे संकेत नाहीत. रॉयटर्सने इस्रायली अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं सांगितलं की, हल्ल्यानंतर ढिगाऱ्यातून खामेनेईंचा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आलाय..खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर आता इराणची सत्ता कोण सांभाळणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. खामेनेई यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचाही मृत्यू झाल्यानं आता इराणसमोर सत्तेचा पेच निर्माण झालाय. राजेशाही पद्धतीने पुन्हा नवा नेता निवडण्याचा किंवा खामेनेईंचा कुटुंबातला किंवा धार्मिक वारस पुढचा नेता म्हणून निवड केली जाईल. खामनेई यांच्या मृत्यूनंतर इराणमध्ये ४० दिवसांचा दुखवटा जारी करण्यात आला आहे..दरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांच्या ट्विटर अकाउंटवरून एक पोस्ट करण्यात आलीय. त्यात धार्मिक संदेश दिला असून ते जिवंत असल्याचा संकेद देण्यात येत असल्याचंही म्हटलं जात आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी खामेनेई आणि राष्ट्रपती मसूद जिवंत आहेत असं सांगितलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.