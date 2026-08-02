US Iran Tensions : मध्यपूर्वेतील युद्धाचे संकट टळले ! अमेरिकेने इराणवरील हल्ले तूर्तास थांबवले; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का घेतला निर्णय?

Why Trump Delayed the Iran Attack Plan : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला करण्याचा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलला आहे.पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा एका मोठ्या युद्धापासून दिलासा मिळाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायल इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीत होते अशी माहिती शुक्रवारी समोर आली होती. शनिवारी अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना पश्चिम आशियातून तातडीने बाहेर पडण्यासाठी सज्ज राहण्याचा सल्ला दिला; यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट झाले..जर हल्ला झाला, तर त्याचे पडसाद केवळ अमेरिका किंवा इस्रायलपुरते मर्यादित राहणार नाहीत; त्याऐवजी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती , कतार आणि संपूर्ण आखातातील ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले जाईल असा इशारा इराणने दिला. यामुळे विशेषतः सौदी अरेबियामध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली. अखेरीस, सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी थेट चर्चा केली आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. आता ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, हा हल्ला तूर्तास पुढे ढकलण्यात आला आहे..ट्रम्प यांनी निर्णय का बदलला?डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर लिहिले की, अमेरिका आपल्या संपूर्ण लष्करी ताकदीनिशी कारवाई करण्यास सज्ज होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा हा सर्वात विनाशकारी हल्ला ठरला असता. मात्र, इराण आणि पश्चिम आशियातील इतर देशांनी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याची विनंती केली. ट्रम्प यांच्या मते, जर त्वरित करार झाला, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (होर्मुझची सामुद्रधुनी) तातडीने आणि पूर्णपणे खुला केला गेला आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत तोडगा निघाला, तर अमेरिका हल्ला करणार नाही. "आम्ही सध्या हल्ला थांबवत आहोत," असे सांगत त्यांनी नमूद केले की इस्रायलचाही या निर्णयाला पाठिंबा आहे. तरीही, इराणने दिलेली तीव्र धमकी या निर्णयामागचे एक प्रमुख कारण होते.. सौदी अरेबियाची चिंता का वाढली ?परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्या माध्यमातून इराणने सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांना स्पष्ट संदेश दिला: जर अमेरिका किंवा इस्रायलने हल्ला केला किंवा कोणत्याही प्रादेशिक देशाने त्यांना मदत केली तर त्या देशालाही प्रत्युत्तराचा सामना करावा लागेल. त्यानंतर, इराणच्या सर्वोच्च सुरक्षा यंत्रणेशी संबंधित असलेल्या 'नूरन्यूज'ने दावा केला की, अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या परिस्थितीत सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील मधील तेल प्रकल्प, कतारमधील वायू क्षेत्रे आणि इस्रायलची ऊर्जा पायाभूत सुविधा यांना लक्ष्य केले जाईल.याच इशाऱ्यामुळे सौदी अरेबियाची चिंता वाढली होती. .एका रिपोर्टनुसार, अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सौदीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी शनिवारी ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी संभाव्य हल्ल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आणि लष्करी कारवाई न करण्याचे आवाहन केले. तसेच, त्यांनी या नियोजित कारवाईबाबत स्पष्ट तपशीलही मागितले. केवळ सौदी अरेबियाच नाही, तर कतार, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), तुर्की आणि पाकिस्तान हे देशही अमेरिका आणि इराण या दोघांवर तणाव कमी करण्यासाठी सतत दबाव टाकत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.