Donald Trump: अमेरिकेत ट्रम्प यांचा थेट कारवाईचा निर्णय; रोजगार आकडेवारीवरून बीएलएस प्रमुखांना दिली हकालपट्टी

वॉशिंग्टन : अमेरिकेची रोजगारक्षमता घटल्याचे वास्तव अहवालातून दाखवून देणाऱ्या ‘ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स’च्या (बीएलएस) प्रमुख एरिका मॅकएंटरफर यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तडकाफडकी हकालपट्टी केली..अमेरिकेतील शतकभराच्या आर्थिक आकडेवारीच्या इतिहासात क्वचितच पाहायला मिळणारी अशी ही घटना आहे. मॅकएंटफर यांनी मासिक रोजगार अहवालात राजकीय हेतूने फेरफार केल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. मात्र यासाठी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. पण जेव्हा राजकीय नेते सरकारी आकडेवारीत हस्तक्षेप करतात, तेव्हा त्याचे परिणाम सहसा वाईटच होतात हा इतिहास अनेक देशांमध्ये आहे..खऱ्या आकडेवारीमुळे निलंबनग्रीसचा अनुभवही हेच दर्शवितो. तिथे सरकारने आर्थित तुटीची आकडेवारी खोटी असल्याचे भासविल्याने देशावर गंभीर कर्जसंकट उद्भवले होते. यातून बाहेर पडण्यासाठी ग्रीसला अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक मदत घ्यावी लागली. .२०१०मधील आर्थिक संकटाच्या काळात राष्ट्रीय कर्ज आणि तुटीची खरी आकडेवारी जाहीर करण्याचा आग्रह ग्रीसच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी प्राधिकरणाचे (ईएलएसटीएटी) प्रमुख आंद्रेयास जॉर्जियस यांनी धरला. तेव्हा सरकारने त्यांच्यावर फौजदारी खटला भरला. त्यामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय पत आणखी घसरली. सेज रिसर्च मेथड्स कम्युनिटीच्या एका अहवालानुसार जॉर्जियस यांना आकडेवारीची फेरगणना करताना जबाबदारीचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले. या नव्या गणनेत सरकारने आधी जाहीर केलेल्या आकड्यांपेक्षा जास्त तूट असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणात दोन वर्षे त्यांना निलंबित करण्यात आले होते..IIT Guwahati: २८ हजार प्रकाशवर्षे अंतरावर सापडलेले संकेत; कृष्णविवरातील क्ष-किरणांचे रहस्य उलगडण्यात भारतीय संशोधकांना मोठे यश.चीनची चलाखीचीनचे असे उदाहरण आहे. या शतकाच्या सुरुवातीस तेथील स्थानिक अधिकाऱ्यांनी चीनने ठरवून दिलेल्या विकासाच्या लक्ष्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आकडेवारीत फेरफार केला. परिणामी, तिथल्या अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती समजून घेण्यासाठी विश्लेषक आणि धोरणकर्त्यांना पर्यायी उपायांचा आधार घ्यावा लागला..अर्जेटिनावर अविश्वासया सर्व घटनांमध्ये अर्जेंटिनाचे नावही पुढे येते. २००० आणि २०१० च्या दशकात तिथल्या सरकारने महागाईचे आकडे जाणीवपूर्वक आणि सातत्याने कमी दाखवले. ते इतके खाली आणले की आंतरराष्ट्रीय समुदायानेच त्यांच्या माहितीवर विश्वास ठेवणेच सोडून दिले. या अविश्वासामुळे देशाच्या कर्जउचल खर्चात मोठी वाढ झाली आणि कर्जसंकट अधिक गंभीर होत गेले. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कर्जाची परतफेड करण्यास अर्जेंटिनाला अपयश आले. अमेरिका अजून अशा मार्गावर नसली तरी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स’च्या प्रमुख एरिका मॅकएंटरफर यांची अचानक हकालपट्टी केली, ही बाब चिंताजनक आहे, असे मत अर्थतज्ज्ञ आणि इतर तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. .जगातील सर्वात प्रगत अर्थव्यवस्थेकडून अशा प्रकारची अपेक्षा केली जात नाही. ‘रिपब्लिकन’च्या मनमानी सत्तेतच अशी बाब शक्य आहे.- जेनेट एल. येलेन, माजी अर्थमंत्री, अमेरिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.