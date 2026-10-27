Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ

Washington: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर स्वित्झर्लंडच्या माजी सौंदर्यवती, मॉडेल बीट्रिस क्यूल यांनी बलात्काराचा आरोप केला आहे. १९९३ मध्ये न्यूयॉर्कमधील प्लाझा हॉटेलमध्ये ही घटना घडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या घटनेत आपला ड्रेस फाडण्यात आला आणि रक्तस्राव झाला, असे क्यूल यांनी सांगितल्याचे अमेरिकी काँग्रेसमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Global internet security threat : इंटरनेट विश्वात मोठा भूकंप! गुगल, ॲमेझॉनसह OpenAI हाय अलर्टवर; जगभरातील अनेक वेबसाइट्स अचानक का बंद झाल्या?.काय आहे नेमके प्रकरण?नोव्हेंबर १९९३ मध्ये आयोजित ‘डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकन ड्रीम पेजंट’ या सौंदर्यस्पर्धेदरम्यान क्यूल यांची ट्रम्प यांच्याशी भेट झाली होती. त्यावेळी ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा व्हिसा मिळवून देण्यासह न्यूयॉर्क विद्यापीठात प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा क्यूल यांनी केला आहे. या कार्यक्रमात त्यांची जेफ्री एपस्टीन याच्याशीही भेट झाली. एपस्टीनने आपण ट्रम्प यांचा जवळचा मित्र असल्याचे सांगितले आणि मार-आ-लागो येथील पार्टीला येण्याचे निमंत्रण दिल्याचे क्यूल यांनी म्हटले आहे..Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.हॉटेलमधील घटनेबाबत काय दावा?अहवालात नमूद केल्यानुसार, ट्रम्प यांच्या प्रतिनिधीने क्यूल यांना हॉटेलमधील एका सुइटमध्ये भेटण्यासाठी बोलावले होते. तेथे ट्रम्प यांनी आपल्यावर जबरदस्ती केल्याचा आरोप क्यूल यांनी केला आहे. या कथित घटनेत त्यांचा ड्रेस फाटला आणि शरीरावर जखमा होऊन रक्तस्राव झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर ट्रम्प यांनी व्हिसा आणि विद्यापीठात प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन पुन्हा दिले. तसेच घडलेल्या प्रकाराबाबत कोणालाही सांगू नये, असे म्हटल्याचा दावाही क्यूल यांनी केला आहे..एपस्टीन कनेक्शन पुन्हा चर्चेतजेफ्री एपस्टीन हा अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित अनेक गुन्ह्यांत दोषी ठरला होता. ट्रम्प आणि एपस्टीन यांच्यात पूर्वी मैत्रीचे संबंध होते. मात्र, ट्रम्प यांनी एपस्टीनने केलेल्या गुन्ह्यांशी आपला काहीही संबंध नाही, आपण कोणतेही गैरकृत्य केलेले नाही, असे म्हटले होते. केउल यांच्या आरोपांनंतर डेमोक्रॅट सदस्यांनी ट्रम्प आणि एपस्टीन यांच्यातील संबंधांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे..व्हाइट हाऊसने फेटाळले आरोपट्रम्प यांच्यावरील आरोप व्हाइट हाऊसने फेटाळले आहेत. हे आरोप राजकीय हेतूने करण्यात आल्याचे व्हाइट हाऊसने म्हटले आहे. डेमोक्रॅट्स राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी हा अहवाल पुढे आणत असल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेत ३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एपस्टीन प्रकरण पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.