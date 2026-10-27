ग्लोबल

Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ

Trump accused of rape by former Miss Switzerland: १९९३ मध्ये न्यूयॉर्कमधील हॉटेलमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप मॉडेल बीट्रिस क्यूल यांनी केला होता. त्याचा उल्लेख अमेरिकी काँग्रेसमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांच्या अहवालात करण्यात आल्यामुळे पुन्हा एकदा ट्रम्प यांचे एपस्टीन कनेक्शन चर्चेत आले आहे.
Trump accused of rape by former Miss Switzerland - AI Photo

Trump accused of rape by former Miss Switzerland - AI Photo

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Washington: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर स्वित्झर्लंडच्या माजी सौंदर्यवती, मॉडेल बीट्रिस क्यूल यांनी बलात्काराचा आरोप केला आहे. १९९३ मध्ये न्यूयॉर्कमधील प्लाझा हॉटेलमध्ये ही घटना घडल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या घटनेत आपला ड्रेस फाडण्यात आला आणि रक्तस्राव झाला, असे क्यूल यांनी सांगितल्याचे अमेरिकी काँग्रेसमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

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