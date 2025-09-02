ग्लोबल

Donald Trump Tarrif: शून्य आयातशुल्काची भारताची ‘ऑफर’! ट्रम्प यांचा नवा दावा; मात्र आता उशीर झाल्याचे मत

Trump’s Claim on India’s Zero Import Duty Offer: अमेरिकेसोबत व्यापारात भारताची मर्यादा; ट्रम्प यांची टीका
trump modi tarrif
trump modi tarrifesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन, ता. १ (पीटीआय) : ‘‘भारताने आयातशुल्क शून्यापर्यंत कमी करण्याची ऑफर अमेरिकेला दिली आहे; पण आता उशीर झाला आहे,’’ असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी (ता. १) केला. भारत बहुतांश तेल आणि संरक्षण उत्पादने रशियाकडून खरेदी करतो; अमेरिकेकडून नाही, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Donald Trump
america
usa
Modi Government
President of the United States
India Russia Relations
Trump Administration Policies
Free trade agreements India
India export growth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com