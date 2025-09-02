Donald Trump Tarrif: शून्य आयातशुल्काची भारताची ‘ऑफर’! ट्रम्प यांचा नवा दावा; मात्र आता उशीर झाल्याचे मत

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन, ता. १ (पीटीआय) : ‘‘भारताने आयातशुल्क शून्यापर्यंत कमी करण्याची ऑफर अमेरिकेला दिली आहे; पण आता उशीर झाला आहे,’’ असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी (ता. १) केला. भारत बहुतांश तेल आणि संरक्षण उत्पादने रशियाकडून खरेदी करतो; अमेरिकेकडून नाही, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे..‘‘आपण भारतासोबत फारच थोडा व्यापार करतो; पण भारत आपल्यासोबत प्रचंड प्रमाणात व्यापार करतो, हे खूपच थोड्या लोकांना समजले आहे,’’ असे ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. ‘‘भारत अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंची निर्यात करतो. मात्र, अमेरिका भारताला फारच थोडा माल विकतो. भारताने आतापर्यंत जगातील अन्य कोणत्याही देशापेक्षा आम्हाला अतिशय जास्त आयातशुल्क लावले आहे. त्यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना भारतात विक्री करणे शक्य झालेले नाही. भारत आपले बहुतांश तेल आणि लष्करी उत्पादने रशियाकडून विकत घेतो, अमेरिकेकडून फारच थोड्या प्रमाणावर संरक्षण उत्पादनांची खरेदी होते. आता भारताने आपले शुल्क शून्यापर्यंत कमी करण्याची ‘ऑफर’ दिली आहे; पण खूप उशीर झाला आहे. त्यांनी हे अनेक वर्षांपूर्वीच करायला हवे होते,’’ असे ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .ही पोस्ट अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनीही सोशल मीडियावर ‘शेअर’ केली आहे. रशियाकडून तेलाची खरेदी केल्याबद्दल सातत्याने आगपाखड करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयातशुल्क लादले आहे..दरम्यान, ‘‘अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारासाठीच्या चर्चेत भारताच्या काही मर्यादा आहेत. शेतकरी व लघुउत्पादकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत ठाम राहील. भारताला लावलेला निकष अमेरिका चीन आणि युरोपीय महासंघाला लावत नाही,’’ असे विधान नुकतेच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.