Donald Trump: साडेतीनशे टक्के शुल्क लावणार होतो; ट्रम्प यांच्याकडून संघर्ष थांबविल्याचा पुनरुच्चार

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन : ''भारत आणि पाकिस्तानवर ३५० टक्के दंडात्मक आयातशुल्क लादण्याची धमकी दिल्यानंतरच दोन्ही देशांतील तणाव थांबला,'' या विधानाचा पुनरुच्चार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. ही धमकी दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आम्ही युद्ध करणार नाही,' असे फोनवरून मला सांगितले, असेही ट्रम्प म्हणाले..''भारत-पाकिस्तानमधील तणाव माझ्यामुळेच कमी झाला,'' असे विधान ट्रम्प वारंवार करत आहेत, तर हे युद्ध थांबविण्यात तिसऱ्या कोणत्याही राष्ट्राचा समावेश नव्हता, असे भारतानेही वारंवार स्पष्ट केला आहे..अमेरिका-सौदी गुंतवणूक परिषदेदरम्यान ट्रम्प म्हणाले. ''मी वाद मिटवण्यासाठी पुढाकार घेणारा माणूस आहे. मी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील विविध युद्धांबद्दल बोलत होतो. ते एकमेकांविरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर करणार होते. त्यावर मी त्यांना सांगितले, तुम्ही एकमेकांवर हल्ला करू शकता; पण मी प्रत्येक देशावर ३५० टक्के आयातशुल्क लादणार आहे. अमेरिकेसोबत यापुढे कोणतेही व्यापार होणार नाहीत. मी अशी धमकी दिल्यानंतर दोन्ही देशांनी संघर्ष थांबवला. पंतप्रधान मोदी यांनी फोन करून आम्ही युद्ध करणार नाही, असे मला सांगितले.''.'प्रशिक्षण देणारे स्थलांतरित हवे आहेत'स्थ लांतरितांविरोधात कठोर भूमिका घेऊन नवीनवी धोरणे जाहीर करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांच्या बाजूने भूमिका मांडली आहे. ''उच्च-तंत्रज्ञान कारखान्यांमध्ये देशातील कामगारांना प्रशिक्षण देऊ शकतील असे स्थलांतरित अमेरिकेला हवे आहेत,'' असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' धोरणांमध्येही हेच अपेक्षित आहे, असेही ट्रम्प म्हणाले..ट्रम्प पुढे म्हणाले, ''तंत्रकुशल स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांची आम्हाला गरज आहे, हेच मी सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांच्या उपस्थितीत स्पष्ट केले. तेथील तंत्रकुशल मनुष्यबळ इथे उपलब्ध झाल्यानंतर ते आपल्या लोकांना संगणक चिप कशी तयार करायची याचे शिक्षण देणार आहेत. यामुळे थोड्या काळात आपल्या लोकांचे काम उत्तम होईल. आणि मग ते लोक त्यांच्या घरी जाऊ शकतात.''.Thailand And Cambodia: थायलंड-कंबोडियात युद्धविराम; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी.ट्रम्प यांनी केलेल्या विधानाला टाळ्यांचा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, गेल्या आठवड्यात याच मुद्द्यावर ट्रम्प यांची 'फॉक्स न्यूज'च्या लॉरा इंग्राहम यांच्याशी खडाजंगी झाली होती. इंग्राहम यांनी ट्रम्प यांना मुलाखतीमध्ये सुचवले की, ''तुम्ही देशात लाखो परदेशी कामगारांचा पूर आणू शकत नाही.'' यावर ट्रम्प म्हणाले, ''तंत्रकुशल लोकांना इथे आणावेच लागेल.''.