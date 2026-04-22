US Iran ceasefire : इराणने डोनाल्ड ट्रम्प यांची शस्त्रसंधी धुडकावली; हॉर्मुझमध्ये गोळीबार, भारताकडे येणारे जहाज IRGC ने घेतले ताब्यात

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा शस्त्रसंधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शांतता वाटाघाटी पूर्ण होईपर्यंत हा शस्त्रसंधी लागू राहील, असे त्यांनी म्हटले आहे. पण इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकेची नाकेबंदी उठवली जाणार नाही, हेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. या घोषणेनंतर लगेचच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये एक खळबळजनक घडामोड घडली. युनायटेड किंगडम मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (UKMTO) नुसार, या भागात तीन जहाजांना लक्ष्य करण्यात आले. प्राथमिक वृत्तांनुसार, इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने एका जहाजावर गोळीबार केला. इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इतर दोन जहाजांवर आयआरजीसीने हल्ले केले आहेत. .बुधवारी, इराणी रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) ओमानच्या किनारपट्टीजवळ असलेल्या अनेक जहाजांवर जोरदार गोळीबार केला. 'फार्स न्यूज एजन्सी'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी IRGC च्याने 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'मध्ये दोन जहाजे ताब्यात घेतली. दरम्यान, भारताच्या दिशेने निघालेल्या एका जहाजावरही हल्ला करण्यात आला. हे जहाज गुजरातच्या 'मुंद्रा बंदरा'च्या दिशेने प्रवास करत होते. प्राप्त माहितीनुसार, भारताकडे जाणारे हे जहाज ताब्यात घेण्यात आले आहे. इराणी वृत्तसंस्थेने स्पष्ट केले आहे की, हे जहाज जप्त करण्यात आले असून इराणमध्ये नेण्यात आले आहे..Premium|US-Iran Conflict Analysis : इराण-अमेरिका संघर्षातून उघड झालेले भू-राजकीय वास्तव; युद्धबंदीने अमेरिकेच्या महासत्ताक प्रतिमेला तडा.इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांच्या एका सल्लागाराने ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी वाढवण्याचा निर्णय पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. शस्त्रसंधी वाढवण्याला इराणसाठी अजिबात महत्त्व नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या मते, अमेरिका केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी हे डावपेच खेळत आहे, जेणेकरून त्यांना इराणवर अचानक, मोठा हल्ला करता येईल. .इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी आधीच म्हटले आहे की बंदरांना नाकेबंदी करणे हे एक युद्धकृत्य आहे जे युद्धाच्या घोषणेसारखेच आहे. जोपर्यंत अमेरिका आपली नौदल नाकेबंदी उठवत नाही, तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद ठेवण्याची धमकी इराणने दिली आहे. इराणच्या मते अमेरिकेची ही रणनीती म्हणजे वाटाघाटींपूर्वी दबाव आणण्याचा केवळ एक डावपेच आहे.