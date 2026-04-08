US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! इराणवर हल्ला थांबवून २ आठवड्यांसाठी युद्धविरामाची घोषणा, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू

Trump Announces Two-Week Ceasefire with Iran : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला ठरवून दिलेल्या मुदतीची वेळ संपण्याच्या अवघ्या काही मिनिटांपूर्वीच युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या विनंतीवरून दोन आठवड्यांचा युद्धविराम लागू केला जात आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असा दावा केला की, इराणने हॉर्मूझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली असून,त्यांचा १० कलमी प्रस्ताव स्वीकारला आहे..पाकिस्तानचा उल्लेख ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की "पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याशी झालेल्या संभाषणावर आधारित ज्यामध्ये त्यांनी मला आज रात्री इराणवर नियोजित असलेला विनाशकारी हल्ला थांबवण्याची विनंती केली होती आणि इराणने होर्मुझ पूर्णपणे त्वरित आणि सुरक्षितपणे पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे, मी इराणवरील हल्ले दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी स्थगित करण्यास सहमती दर्शवली आहे.".ट्रम्प यांनी नमूद केले की, या हा युद्धविराम दोन्ही देशांकडून असेल. यामागील तर्क असा आहे की आम्ही आमची सर्व लष्करी उद्दिष्टे केवळ साध्यच केली नाहीत, तर त्याहीपलीकडे जाऊन मोठी कामगिरी केली आहे. शिवाय, इराणसोबत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि संपूर्ण मध्यपूर्वेत शांतता नांदावी यासाठी एका ठोस करारापर्यंत पोहोचण्याच्या आम्ही अत्यंत जवळ आहोत. आम्हाला इराणकडून १० कलमी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे आणि आमचा असा विश्वास आहे की, या वाटाघाटी पुढे नेण्यासाठी तो एक भक्कम पाया म्हणून उपयोगी ठरेल. . ट्रम्प यांनी सांगितले की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या शत्रुत्वाशी संबंधित जवळपास सर्व मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. हा दोन आठवड्यांचा कालावधी कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आणि त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आणि मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांच्या वतीने मला या गोष्टीचा अभिमान वाटतो की, ही दीर्घकालीन समस्या आता सुटण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे.".