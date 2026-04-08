US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! इराणवर हल्ला थांबवून २ आठवड्यांसाठी युद्धविरामाची घोषणा, होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू

Hormuz Strait reopening : ट्रम्प यांच्या मते, दोन्ही देशांनी आपापली लष्करी उद्दिष्टे साध्य केली असून शांततेच्या कराराजवळ पोहोचले आहेत. दोन आठवड्यांचा कालावधी अंतिम करार आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
US President Donald Trump announces a two-week ceasefire with Iran following diplomatic talks involving Pakistan, signaling a possible breakthrough in Middle East tensions.

Yashwant Kshirsagar
Trump Announces Two-Week Ceasefire with Iran : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला ठरवून दिलेल्या मुदतीची वेळ संपण्याच्या अवघ्या काही मिनिटांपूर्वीच युद्धविरामाची घोषणा केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या विनंतीवरून दोन आठवड्यांचा युद्धविराम लागू केला जात आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असा दावा केला की, इराणने हॉर्मूझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यास सहमती दर्शवली असून,त्यांचा १० कलमी प्रस्ताव स्वीकारला आहे.

