ग्लोबल

Trump Iran Tensions : ट्रम्प यांनी धमकी देताच खामेनी बंकरमध्ये लपले, इराणने भारताचे 'या' मुळे मानले आभार

Ayatollah Khamenei : इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी खामेनींवर हल्ला म्हणजे संपूर्ण देशाविरुद्ध युद्ध मानले जाईल असा इशारा दिला आहे. भारताने UNHRC मध्ये इराणविरोधी ठरावाला विरोध केल्याने इराणने भारताचे आभार मानले आहेत.
Donald trump

Ayatollah Ali Khamenei amid heightened US–Iran tensions as reports suggest his relocation to a secure underground bunker while American naval forces advance.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. दरम्यान, इराणी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्याची भीती असल्याने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी तेहरानमध्ये भूमिगत होऊन एका बंकरमध्ये लपल्याचे वृत्त समोर येत आहे. इराण इंटरनॅशनलच्या मते, खामेनी यांना अनेक परस्पर जोडलेले बोगदे आणि प्रगत सुरक्षा उपकरणांनी सुसज्ज असलेल्या सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
US
Iran

Related Stories

No stories found.