Trump Iran Tensions : ट्रम्प यांनी धमकी देताच खामेनी बंकरमध्ये लपले, इराणने भारताचे 'या' मुळे मानले आभार

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. दरम्यान, इराणी सुरक्षा अधिकाऱ्यांना अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्याची भीती असल्याने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी तेहरानमध्ये भूमिगत होऊन एका बंकरमध्ये लपल्याचे वृत्त समोर येत आहे. इराण इंटरनॅशनलच्या मते, खामेनी यांना अनेक परस्पर जोडलेले बोगदे आणि प्रगत सुरक्षा उपकरणांनी सुसज्ज असलेल्या सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. .खामेनी भूमिगत असताना त्यांचा तिसरा मुलगा मसूद खामेनी कार्यालयाचे दैनंदिन कामकाज सांभाळत आहे आणि सरकारशी संवाद साधण्याचा मुख्य मार्ग आहे. इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी इशारा दिला आहे की सर्वोच्च नेत्यावरील कोणताही हल्ला संपूर्ण देशाविरुद्ध पूर्ण-प्रमाणात युद्ध मानले जाईल. .यापूर्वी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की अमेरिकन "आर्मडा" (युद्ध ताफा) इराणकडे जात आहे. अमेरिकन संरक्षण अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली आहे की विमानवाहू जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि अनेक विध्वंसक सध्या हिंदी महासागरात तैनात आहेत. "आम्ही इराणला सैन्य पाठवत आहोत. गरज पडल्यास आम्ही कारवाई करू," ट्रम्प यांनी एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांना सांगितले. त्यांनी असाही दावा केला की इराणने त्यांच्या कडक भूमिकेमुळे सुमारे ८४० लोकांना फाशी देण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. .इराणने भारताचे आभार मानलेतणावाच्या काळात, इराणी राजदूत मोहम्मद फताली यांनी भारत सरकारचे आभार मानले. भारताने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) इराणविरुद्ध राजकीयदृष्ट्या प्रेरित ठरावाविरुद्ध मतदान केले. भारताने चीन आणि पाकिस्तानसह या ठरावाविरुद्ध मतदान केले, ज्यामध्ये इराणमधील निदर्शकांवरील हिंसाचाराची आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. भारताचे हे मत ठरावांविरुद्धच्या त्यांच्या दीर्घकालीन धोरणाचा भाग म्हणून पाहिले जाते.. डिसेंबरच्या अखेरीस सुरू झालेल्या इराणमधील निदर्शनांमध्ये व्यापक हिंसाचार झाला आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांचा अंदाज आहे की ५,००० ते २०,००० लोक मारले गेले असतील. ८ जानेवारी २०२६ रोजी, इराणने त्याच्या इतिहासातील सर्वात लांब आणि सर्वात व्यापक इंटरनेट ब्लॅकआउट लागू केले, ज्यामुळे देशाचा बाह्य जगाशी असलेला संपर्क जवळजवळ तुटला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.