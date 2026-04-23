US Iran Tensions : युद्ध पुन्हा भडकणार? हॉर्मुझमध्ये सुरुंग पेरणाऱ्या बोटी उडवण्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकन नौदलाला आदेश

Rising Tensions Between US and Iran : इराणसोबतच्या संभाव्य दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेबाबतचा सुरू असलेला संभ्रम आणि होर्मुझ मधीलवाढता तणाव या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला आहे. , 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'च्या जलक्षेत्रात सुरुंग पेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही बोटी तात्काळ नष्ट कराव्यात असा आदेश त्यांनी अमेरिकन नौदलाला असे आदेश दिले आहेत. ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले की, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'वर सध्या अमेरिकेचे पूर्ण नियंत्रण आहे आणि ही नाकेबंदी यापुढेही कायम राहील..अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हा आदेश अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे आणि सागरी मार्गांच्या सुरक्षेबाबतच्या चिंता अधिकच वाढल्या आहेत. जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा जलमार्ग आहे; परिणामी, या प्रदेशातील कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी हालचालींचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांवर आणि प्रादेशिक स्थिरतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात..दरम्यान, गुरुवारी पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी इस्लामाबाद येथे अमेरिकेच्या उप-मिशन प्रमुख नताली बेकर यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी अमेरिका-इराण यांच्यातील संभाव्य दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेबाबत सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांवर चर्चा केली. ही भेट अशा एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पार पडली, जेव्हा दोन्ही राष्ट्रांना नजीकच्या भविष्यात वाटाघाटीच्या टेबलावर आणण्यासाठीचे राजनैतिक उपक्रम अधिकच वेगवान करण्यात आले आहेत..US-Iran War: डील करा नाहीतर...; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला अल्टिमेटम, संघर्षात निर्णायक टप्पा जवळ?.पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, दोन्ही अधिकाऱ्यांनी प्रादेशिक परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि प्रस्तावित शांतता चर्चा पुढे नेण्यासाठीच्या पर्यायांवर सविस्तर विचारविनिमय केला. या भेटीदरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शस्त्रसंधी वाढवण्याच्या दिशेने केलेल्या पुढाकाराचे नक्वी यांनी स्वागत केले; तसेच तणाव कमी करण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.