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Donald Trump Midterm Loss : इराण युद्ध ट्रम्प यांना भोवले; मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवावर अखेर कबुली, पुन्हा हल्ल्याचा इशारा

Democrats Congress : ट्रम्प यांनी स्वतः कबुली दिली की इराणसोबतच्या युद्धामुळे डिझेल-इंधन दर वाढले आणि अमेरिकन नागरिकांना आर्थिक फटका बसला, ज्याचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम झाला.सिनेटमध्ये ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने बहुमत गमावले.
Trump Defends Military Action Against Iran

Trump Defends Military Action Against Iran

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Trump Admits Iran War Impacted Midterm Results : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मध्यावधी निवडणुकीत मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला सिनेट आणि हाऊस (प्रतिनिधी सभा) या दोन्ही सभागृहांमधील बहुमत गमवावे लागले आहे. या पराभवामागे इराणसोबतचे युद्ध हे महत्त्वाचे कारण असल्याची कबुली स्वतः ट्रम्प यांनी दिली आहे. मात्र, राजकीय नुकसान झाले तरी इराणला अणुशस्त्रे मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी पुन्हा युद्ध करण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

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