Donald Trump Midterm Loss : इराण युद्ध ट्रम्प यांना भोवले; मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवावर अखेर कबुली, पुन्हा हल्ल्याचा इशारा

Trump Admits Iran War Impacted Midterm Results : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मध्यावधी निवडणुकीत मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला सिनेट आणि हाऊस (प्रतिनिधी सभा) या दोन्ही सभागृहांमधील बहुमत गमवावे लागले आहे. या पराभवामागे इराणसोबतचे युद्ध हे महत्त्वाचे कारण असल्याची कबुली स्वतः ट्रम्प यांनी दिली आहे. मात्र, राजकीय नुकसान झाले तरी इराणला अणुशस्त्रे मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी पुन्हा युद्ध करण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .व्हाईट हाऊसमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ट्रम्प यांनी इराण युद्धाचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम झाल्याचे मान्य केले. या संघर्षामुळे डिझेल आणि इंधनाच्या किमती वाढल्या. त्याचा थेट आर्थिक फटका अमेरिकन नागरिकांना बसला, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर आपण पुन्हा तोच निर्णय घेऊ, असेही ट्रम्प म्हणाले. इराणला अणुशस्त्रे मिळू देणे दीर्घकाळासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Global Politics: अमेरिकेतील निकालांमुळे 'उजव्यां'ना धक्का? 'जागतिक राजकारणात अति-उजव्या लाटेचा प्रभाव ओसरतोय..!' कोणी केला दावा?.अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स यांनीही रिपब्लिकन पक्षाच्या पराभवासाठी इराण युद्ध आणि इस्रायलसोबतचे संबंध या मुद्द्यांना जबाबदार धरले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये त्यांनी २०२४ मध्ये ट्रम्प यांना पाठिंबा देणाऱ्या काही मतदारांनी यावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाला मतदान केल्याचे म्हटले आहे. .दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेला इराणसोबतचा संघर्ष एक-दोन महिन्यांत संपेल, असा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. मात्र, नऊ महिन्यांनंतरही युद्ध सुरू असल्याने जागतिक तेल बाजारावर परिणाम झाला. इंधन दरवाढीमुळे अमेरिकेत नाराजी वाढली. या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्यासारखे पर्यायही अमेरिकेला स्वीकारावे लागल्याचे वृत्त आहे. भारताला रशियन तेल खरेदीवरून टॅरिफची धमकी देणाऱ्या अमेरिकेच्या धोरणावरही प्रश्न उपस्थित झाले..US Midterm Elections 2026 : अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांना मोठा धक्का? डेमोक्रॅट्सच्या विजयाने सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता.दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्वनिवडणुकीच्या निकालांनुसार, प्रतिनिधी सभेच्या ४३५ जागांपैकी डेमोक्रॅटिक पक्षाने २२८, तर रिपब्लिकन पक्षाने १३९ जागा जिंकल्या आहेत. सिनेटमधील ३५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सना २०, तर रिपब्लिकन्सना १३ जागा मिळाल्या आहेत. दोन जागांची मतमोजणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे..या निकालामुळे ट्रम्प यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. महत्त्वाचे निर्णय, विधेयके आणि प्रशासकीय धोरणे राबवताना त्यांना आता डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे इराण युद्धाचा मुद्दा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातही निर्णायक ठरत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.