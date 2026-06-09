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Donald Trump : मैत्रीत दुरावा ! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना इराण हल्ल्यावरुन कडक इशारा, नेमकं काय घडलं?

US Israel Conflict : ट्रम्प इराणसोबत कराराच्या बाजूने आहेत, तर इस्रायल कठोर लष्करी भूमिकेवर ठाम आहे. ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, इस्रायलने युद्ध सुरू केल्यास त्यांना एकट्याने लढावे लागू शकते.
Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Trump Signals Policy Shift on Iran Conflict : इराणसोबतच्या संभाव्य युद्धाबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका बदलताना दिसत आहे. ज्या मित्रराष्ट्रासोबत मिळून त्यांनी एकेकाळी इराणला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याच मित्रराष्ट्राला ते आता इशारे देत आहेत. वास्तविक, डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यातील संबंध सध्या तणावपूर्ण आहेत. इराणसोबतच्या संघर्षाबाबत स्वतःचा अजेंडा राबवणाऱ्या नेतन्याहू यांना ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, जर इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले, तर त्यांना एकट्याने लढावे लागू शकते.यापूर्वी अमेरिकेने इराणवरील हल्ल्यात इस्रायलची साथ दिली होती.

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