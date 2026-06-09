Donald Trump : मैत्रीत दुरावा ! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांना इराण हल्ल्यावरुन कडक इशारा, नेमकं काय घडलं?

Trump Signals Policy Shift on Iran Conflict : इराणसोबतच्या संभाव्य युद्धाबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका बदलताना दिसत आहे. ज्या मित्रराष्ट्रासोबत मिळून त्यांनी एकेकाळी इराणला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याच मित्रराष्ट्राला ते आता इशारे देत आहेत. वास्तविक, डोनाल्ड ट्रम्प आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यातील संबंध सध्या तणावपूर्ण आहेत. इराणसोबतच्या संघर्षाबाबत स्वतःचा अजेंडा राबवणाऱ्या नेतन्याहू यांना ट्रम्प यांनी इशारा दिला आहे की, जर इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले, तर त्यांना एकट्याने लढावे लागू शकते.यापूर्वी अमेरिकेने इराणवरील हल्ल्यात इस्रायलची साथ दिली होती..खरं तर, इराणसोबतच्या युद्धाच्या मुद्द्यावरून अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात दुरावा वाढत चालला आहे; या बाबतीत दोघांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प इराणसोबत करार करण्यास उत्सुक असताना, इस्रायल मात्र त्या देशाला पूर्णपणे नष्ट करण्यावर ठाम आहे. परिणामी, नेतान्याहू ट्रम्प यांचा सल्ला धुडकावून लावत आहेत आणि या संभाव्य संघर्षावरून दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांच्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना त्यांना अंतिम इशारा द्यावा लागला आहे..Trump Netanyahu Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प संतापले ! इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांना वाहिली शिव्यांची लाखोली; नेमकं काय घडलं?.'एका अहवालानुसार, इराणसोबतच्या युद्धाबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन बदलला आहे आणि ते या मुद्द्यावर कोणत्याही क्षणी नेतान्याहू यांना दिलेला पाठिंबा काढून घेऊ शकतात. या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला की, जर इस्रायलने पुन्हा इराणविरुद्ध युद्ध पुकारले, तर त्यांना एकट्याने लढावे लागू शकते..इराणसोबतच्या युद्धाबाबत ट्रम्प काय म्हणाले?'ॲक्सिओस'ला दिलेल्या फोनवरील मुलाखतीत ट्रम्प यांनी सांगितले की, त्यांनी नेतान्याहू यांना म्हटले, "बिबी (नेतान्याहू यांचे टोपणनाव), तुला सावध राहावे लागेल, अन्यथा लवकरच तू स्वतःला एकटे पाहाशील." या विधानावरून असे संकेत मिळतात की, पश्चिम आशियातील आणखी एका मोठ्या युद्धात थेट सहभाग टाळण्याची अमेरिकेची इच्छा आहे. दरम्यान, ट्रम्प यांचा दावा आहे की इराण आता अणुशस्त्रे न बनवण्यास तयार आहे आणि ते पुढील दोन आठवड्यांत इराणवर पूर्ण विजयाची घोषणा करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.