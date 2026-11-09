Trump Iran War : अमेरिकेतील पराभवानंतर ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढणार? इराणचा आक्रमक पवित्रा; इस्रायलवरून थेट निशाणा

Donald Trump: अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला मोठा पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या पराभवामागे इराणशी संबंधित संघर्ष हे एक प्रमुख कारण असल्याचे खुद्द ट्रम्प यांनीही मान्य केले आहे. दरम्यान, या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इराणने ट्रम्प यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, इस्रायलशी असलेल्या अमेरिकेच्या संबंधांवरून त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .इराणचे वरिष्ठ अधिकारी सय्यद अब्बास अराघची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर ट्रम्प यांच्या एका मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओसोबत त्यांनी अमेरिकन जनतेच्या इस्रायलविषयीच्या नाराजीचा मुद्दा उपस्थित केला. बहुतांश अमेरिकन नागरिक इस्रायलवर नाराज असल्याचे ट्रम्प यांना चांगलेच माहीत आहे. असे असतानाही ही नाराजी का वाढत आहे, हे त्यांना समजत नसल्याचे आश्चर्य वाटते, अशा शब्दांत अराघची यांनी निशाणा साधला..Donald Trump Midterm Loss : इराण युद्ध ट्रम्प यांना भोवले; मध्यावधी निवडणुकीतील पराभवावर अखेर कबुली, पुन्हा हल्ल्याचा इशारा.इस्रायल अमेरिकेला युद्धात ओढत असल्याचा आरोपअराघची यांनी आपल्या पोस्टमध्ये इस्रायलवर गंभीर आरोप केले आहेत. इस्रायल अमेरिकन प्रशासनाचा वापर करून अमेरिकेला न संपणाऱ्या युद्धांमध्ये ओढत असल्याने अमेरिकन जनता आता कंटाळली आहे, असे त्यांनी म्हटले. तसेच, इराण आणि संपूर्ण पश्चिम आशियाई प्रदेशाचा संयम आता संपत आल्याचा इशाराही त्यांनी दिला..ट्रम्प यांनी लष्करी कारवाईचे केले समर्थन'सीबीएस न्यूज'च्या वृत्तानुसार, निवडणुकीतील पराभवाचे विश्लेषण करताना ट्रम्प यांनी युद्ध, इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि इस्रायलविषयी अमेरिकन नागरिकांमध्ये वाढत असलेली नाराजी हे महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे मान्य केले. नवनिर्वाचित उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स यांनीही इराणशी संबंधित संघर्षाचा पराभवाशी संबंध जोडला होता. यावर ट्रम्प यांनी सहमती दर्शवली..मात्र, निवडणुकीतील पराभवानंतरही ट्रम्प यांनी इराणविरोधातील लष्करी कारवाईचा निर्णय योग्य ठरवला. इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे मिळू देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात इतिहास त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण आणि इराण-अमेरिका संघर्ष यांच्यातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.