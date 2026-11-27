Trump Iran Warning: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला थेट इशारा देत, अमेरिकन लष्कराला कारवाई करावी लागली तर इराणमधील 'पिकॅक्स माउंटेन' (Pickaxe Mountain) या ठिकाणाला लक्ष्य केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, सध्या या ठिकाणी कोणतीही लक्षणीय हालचाल दिसत नसल्याने इराणला सुधारण्याची संधी दिली जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .फ्लोरिडातील आपल्या 'मार-ए-लागो' निवासस्थानी थँक्सगिव्हिंगनिमित्त अमेरिकन लष्करी जवानांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी इराणच्या लष्करी सामर्थ्यावरही भाष्य केले. ते म्हणाले, इराणचे लष्कर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यांचे हवाई दल आणि नौदलही संपुष्टात आले आहे. अमेरिकेने नष्ट केलेल्या अणुप्रकल्पांबाबत इराण सध्या काहीही करू शकलेला नाही. मात्र, गरज पडल्यास पिकॅक्स माउंटेनवर निश्चितपणे हल्ला केला जाईल..Premium|Iran Geopolitics : अमेरिका-इस्राईलच्या दबावातही इराण ठाम; पश्चिम आशियाच्या राजकारणाला नवे वळण?.दरम्यान, इराणकडे युरोपपर्यंत मारा करू शकणारी क्षेपणास्त्रे असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. पश्चिम आशियातील संघर्ष कायम राहिल्यास अणु आपत्तीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. इराण इस्रायलसह मध्यपूर्वेतील अन्य देशांवर अण्वस्त्र हल्ला करू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली..इराणच्या नेतृत्वावर टीका करताना ट्रम्प यांनी तेथील नेत्यांना मानसिकदृष्ट्या अस्थिर संबोधले. इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे मिळवू देणार नसल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला..विशेष म्हणजे, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपवण्यासाठी मध्यस्थांच्या माध्यमातून चर्चा सुरू आहे. मात्र, या चर्चेतून अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांच्या ताज्या विधानामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.