ग्लोबल

Israel Iran War : मोठा दिलासा ! जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती उतरल्या, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्ध संपविण्याचे संकेत

Crude oil Price Drop : ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील एका तासाच्या फोन चर्चेनंतर बाजारपेठेत सकारात्मक संकेत मिळाले.युद्ध वाढल्यास होर्मुर्जमधील तेल वाहतूक ठप्प होण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
Israel Iran War : मोठा दिलासा ! जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती उतरल्या, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्ध संपविण्याचे संकेत
Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इस्त्रायल-इराणच्या युद्धादरम्यान नुकत्याच केलेल्या विधानांमुळे जागतिक बाजारपेठा हादरल्या होत्या. मात्र मंगळवारी फ्लोरिडा येथे पत्रकारांशी बोलताना, ट्रम्प यांनी असा अंदाज वर्तवला की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. त्यांच्या या विधानामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली; ज्या गुंतवणूकदारांना ऊर्जेच्या पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्यय येण्याची भीती वाटत होती, त्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला.

Loading content, please wait...
Donald Trump
israel
Iran

Related Stories

No stories found.