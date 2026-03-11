Israel Iran War : मोठा दिलासा ! जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती उतरल्या, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे युद्ध संपविण्याचे संकेत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इस्त्रायल-इराणच्या युद्धादरम्यान नुकत्याच केलेल्या विधानांमुळे जागतिक बाजारपेठा हादरल्या होत्या. मात्र मंगळवारी फ्लोरिडा येथे पत्रकारांशी बोलताना, ट्रम्प यांनी असा अंदाज वर्तवला की, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध लवकरच संपुष्टात येऊ शकते. त्यांच्या या विधानामुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली; ज्या गुंतवणूकदारांना ऊर्जेच्या पुरवठ्यात दीर्घकाळ व्यत्यय येण्याची भीती वाटत होती, त्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला..ट्रम्प यांच्या टिप्पणीनंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली.सोमवारी युद्धाच्या परिस्थितीमुळे तेलाच्या किमती तीन वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या होत्या, मात्र मंगळवारी हे चित्र पूर्णपणे बदलले. ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत सुमारे ७.२ टक्के (किंवा ७.१५ डॉलर्स) इतकी घट झाली आणि त्या ९१.८१ डॉलर्स प्रति बॅरल या पातळीवर स्थिरावल्या. WTI क्रूडच्या किमती ६.२६ डॉलर्सने कमी झाल्या आणि त्या ८८.५१ डॉलर्स प्रति बॅरलवर स्थिरावल्या..पुतिन आणि ट्रम्प यांची चर्चा बाजारपेठेतील ही नरमाई ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या एका तासाच्या फोनवरील संभाषणाचे फलित आहे. या वर्षातील या दोन नेत्यांमधील ही पहिलीच चर्चा होती, जिचे क्रेमलिनने 'स्पष्ट आणि विधायक' असे वर्णन केले आहे. पुतिन यांनी असा इशारा दिला की, जर युद्धाची तीव्रता वाढली, तर 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तून होणारी तेलाची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा संकट अधिकच गंभीर होईल. जागतिक बाजारपेठ स्थिर करण्यासाठी, अमेरिका तेलाशी संबंधित काही निर्बंध शिथिल करण्यावर विचार करत असल्याचे संकेत ट्रम्प यांनी दिले..ट्रम्प यांनी सध्याच्या युद्धाचे वर्णन 'अल्पकालीन मोहीम' असे केले आणि अमेरिकन सैन्य आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले असल्याचे सांगितले. पण, युद्ध संपण्यासाठी त्यांनी कोणतीही विशिष्ट कालमर्यादा सांगितली नाही. जर त्यांनी हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर अमेरिका अत्यंत जबरदस्त लष्करी बळाचा वापर करून त्याला प्रत्युत्तर देईल असा इशारा त्यांनी इराणला दिला. .इराणचा प्रतिहल्ला ट्रम्प यांच्या शांततेच्या संकेतांच्या अगदी उलट, युद्धाच्या आघाडीवरील तणाव मात्र कमी होताना दिसत नाही. 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (IRGC) अमेरिकेचा हा दावा फेटाळून लावला आहे की, त्यांचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट करण्यात आला आहे. इराणने आता अशा क्षेपणास्त्रांचे बाहेर काढण्यास सुरू केली आहे, ज्यांच्यामध्ये एका टनापेक्षा अधिक वजनाची आणि प्रचंड संहारक क्षमता असलेली स्फोटक हेड्स बसवण्यात आली आहेत. दरम्यान, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी असा इशारा दिला आहे की, इराणला आतापर्यंतच्या सर्वात तीव्र आणि भीषण हल्ल्यांचा सामना करावा लागणार आहे. हे विधान अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी मोहिमेमध्ये आक्रमकता वाढल्याचे संकेत देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.