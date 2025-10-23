एकीकडे शटडाऊन अन् दुसरीकडे २१०० कोटी खर्चून डान्स हॉलचं बांधकाम; ट्रम्पनी व्हाइट हाऊसवर चालवला बुलडोजर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे राजकारणात येण्याच्या आधीपासून एक बिझनेसमन आहेत. त्यांनी रिअल इस्टेटमध्ये स्वत:ची वेगळी अशी ओळख निर्माण केलीय. गगनचुंबी इमारती आणि लग्झरी प्रोजेक्ट्स उभारणं हा त्यांचा मूळ व्यवसाय आणि आवड आहे. ट्रम्प यांनी नेहमीच व्हाइट हाऊसला स्वत:च्या मनासारखं बनवायचं होतं. २०२४ची निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी यासाठी आराखडाही तयार केला. एक ग्रँड बॉलरूम म्हणजेच डान्स हॉल बनवण्याची त्यांची योजना होती. यात एकाच वेळी किमान एक हजार लोक एकत्र येऊ शकतील असा हा प्लॅन आहे..ट्रम्प यांनी त्यांच्या नव्या प्रोजेक्टची माहिती देताना म्हटलं की, मी आता बोलताना मागे जो मधूर आवाज ऐकू येतोय का? तो आवाज माझ्यासाठी संगीत आहे. मला खूप आवडतो. इतरांना तो आवडत नाही पण मला जेव्हा ऐकू येतो तेव्हा पैशांची आठवण येते. मला पैशांची कमतरता भासते कारण या प्रोजेक्टसाठी पैसे मी देतोय..हॉटेल ताजमध्ये कोल्हापुरी चप्पल घातलेल्या महिलेला म्हणाले, क्लोज्ड शूज घाला, मांडी घालून बसण्याचीही अडचण.गेल्या १५० वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचं स्वप्न होतं की व्हाइट हाऊसमध्ये मोठा डान्स हॉल असावा. जिथं परदेशी राष्ट्राध्यक्ष आणि इतर सरकारी कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येनं लोक एकत्र येऊ शकतील. मला या बहुप्रतीक्षित अशा योजनेला सुरुवात करणारा पहिला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मान मिळाल्याचा अभिमान असल्याचंही ट्रम्प म्हणालेत..व्हाइट हाऊसच्या ईस्ट विंगमध्ये ९० हजार चौरसफूट जागेत जवळपास २५० मिलियन डॉलर खर्चून हा हॉल बांधण्याचा निर्णय घेतलाय. या डान्स हॉलसाठी अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींचं अधिकृत निवासस्थान असलेल्या व्हाइट हाऊसच्या एका भागावर बुलडोझरही चालवला जात आहे. जो भाग पाडला जात आहे तो व्हाइट हाऊसच्या ईस्ट विंगचा भाग आहे. व्हाइट हाऊसच्या तुलनेत हा भाग खूप लहान असून इथं फर्स्ट लेडीचं कार्यालय आहे. याशिवाय त्यांचा स्टाफ इथं राहतो. १९०२ मध्ये हा भाग बांधला गेला होता. तर १९४२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलीन रुजवेल्ट यांनी वाढवला होता..ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, डान्स हॉलच्या बांधकामासाठी ते स्वत: पैसे देत आहेत. यात करदात्यांचं काही योगदान नाहीय. या बॉलरूमच्या निर्मितीसाठी २५० मिलियन डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनानुसार जवळपास २१०० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा खर्च ट्रम्प स्वत:च्या खिशातून करतायत..एका बाजूला अमेरिकेत गेल्या तीन आठवड्यापासून शटडाऊन सुरू आहे. अशा स्थितीत व्हाइट हाऊसच्या एका भागात २१०० कोटी खर्च स्वत:च्या लाइफ स्टाइलसाठी खर्च केले जात असल्यावरून टीका होतेय. व्हाइट हाऊसच्या ऐतिहासिक इमारतीचं बांधकाम पाडलं जात आहे यावरूनही ट्रम्प यांच्यावर विरोधकांनी निशाणा साधलाय. तर ट्रम्प समर्थक यांनी राष्ट्रीय गौरवाची पुनर्निर्मिती असल्याचं म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.