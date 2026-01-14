इराणमध्ये २००० मृत्यू, ट्रम्प-नेतन्याहू मारेकरी; अमेरिकेनं ऐनवेळी बैठक रद्द केल्यानं भडकले इराणचे NSC

इराणमध्ये सरकार विरोधात आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानं आतापर्यंत २ हजार पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर आता आरोप प्रत्यारोप केले जात आहे. इराणचे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे इराणी जनतेचे प्रमुख मारेकरी असल्याचं म्हटलंय. इराणमध्ये होत असलेल्या रक्तपाताविरोधात इराणी अधिकाऱ्यांसोबतची बैठक ट्रम्प यांनी रद्द केल्यानंतर आणि आंदोलकांना सरकारी संस्था ताब्यात घेण्याचं आवाहन केल्यानंतर लारीजानी यांनी संताप व्यक्त केलाय..अली लारीजानी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत थेट अमेरिका आणि इस्रायलवर हल्लाबोल केला. इराणमधील अशांत वातावरण आणि हिंसाचाराला ट्रम्प आणि नेतन्याहू जबाबदार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. लारीजानी यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं की, आम्ही इराणी जनतेच्या खऱ्या मारेकऱ्यांचं नाव घोषित करतोय. पहिले ट्रम्प आणि दुसऱे नेतन्याहू..२०० कोटींचा प्रकल्प ३१० कोटींवर गेला, १०० कोटी शिवसेना-भाजपला; सिंचन घोटाळ्यावर अजितदादांचा गौप्यस्फोट.अमेरिका आणि इस्रायल हे इराणमध्ये अस्थिरता निर्माण करू पाहतायत. त्यांच्याकडून हिंसाचार भडकवला जात आहे असा आरोपही लारीजानी यांनी केलाय. दरम्यान, ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर इराणी देशभक्तांनी विरोध कायम ठेवावा अशी पोस्ट केली होती. तुमच्या सरकारी संस्था ताब्यात घ्या आणि तुम्हाला मदत लवकरच पोहोचणार आहे असंही म्हटलं होतं..ट्रम्प यांनी एका मुलाखतीत इराणला कठोर शब्दात इशाराही दिला होता. इराण जर आंदोलकांना फाशी देऊ लागले तर अमेरिका मोठी कारवाई करेल. जोपर्यंत आंदोलकांच्या हत्या थांबणार नाहीत तोपर्यंत इराणसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा होणार नाही असंही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं होतं..मानवाधिकार संस्था आणि स्थानिक वृ्तांनुसार गेल्या दोन आठवड्यात इराणमध्ये गंभीर स्थिती निर्माण झालीय. किमान २ हजार लोक मारले गेले आहेत. तर काही आंतरराष्ट्रीय सूत्रांनी हा आकडा यापेक्षा कितीतरी पट जास्त असू शकतो असा दावा केलाय. इराणी सरकारने टीव्हीवर पहिल्यांदा अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाल्याचं मान्य केलंय..इराणमध्ये आंदोलनाचं मुख्य कारण ढासळणारी अर्थव्यवस्था, चलनाची घसरणारी किंमत हे आहे. यामुळे सत्ताबदल व्हावा अशी मागणी होत आहे. इराण अमेरिकेसोबत चर्चेला तयार आहे पण ट्रम्प यांच्या आडमुठेपणामुळे चर्चेची शक्यता धूसर झाल्याचं म्हटलं जात आहे. ट्रम्प यांनी इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांना अमेरिकेशी व्यापार करायचा असल्यास २५ टक्के शुल्क लागू करण्याची घोषणा केल्यानं अडचणी आणखी वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.