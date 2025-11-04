Donald Trump: पाक, चीनकडून अण्वस्त्र चाचण्या; ट्रम्प यांचा दावा, अमेरिकाही मागे हटणार नसल्याचे प्रतिपादन

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अण्वस्त्रचाचण्यांबाबत नवा खुलासा केला आहे. पाकिस्तान आणि चीन अण्वस्त्रचाचण्या करीत असल्याचा दावा त्यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे. रशिया आणि उत्तर कोरियाही अण्वस्त्रांच्या चाचण्या करीत आहेत. त्यामुळे आता अमेरिकाही मागे हटणार नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे..सीबीएस न्यूज’च्या ‘६० मिनिट्स’ या कार्यक्रमात ट्रम्प यांची मुलाखत झाली. दुसरे देश अण्वस्त्र चाचण्या करीत असल्याने अमेरिकाही चाचण्या करणार असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैन्याला अण्वस्त्र चाचणी घेण्याच्या आदेशाचे समर्थन केले आहे..अशा चाचण्यांवर येथे गेली ३३ वर्षे स्थगिती होती. ट्रम्प यांचा खुलासा भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकतो. कारण पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन्ही आघाड्यांवर भारताला सामना करावा लागत आहे. तसेच दक्षिण आशियातही तणाव वाढण्याची आणि भारताबरोबर एक नवी अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..‘‘अनेक अण्वस्त्रधारी देश चाचण्या करीत असून त्याबद्दल गोपनीयता बाळगत आहेत. चीन आणि पाकिस्तान तर आधीपासूनच छुप्या चाचण्या करीत आहेत. रशिया चाचण्या करतो, चीन करतो, पण ते त्याबद्दल काही बोलत नाहीत. तुम्हाला माहिती आहे, आपण एक मुक्त समाज आहोत. आपण वेगळे आहोत. आपण त्याबद्दल बोलतो... त्यांच्याकडे असे पत्रकार नाहीत जे त्याबद्दल लिहू शकतात,’’ असा दावा त्यांनी केला..उत्तर कोरिया निश्चितपणे चाचण्या करीत आहे. पाकिस्तानही करीत आहे, असा दावा करीत त्यांनी पाकिस्तानला लक्ष्य केले. त्यावर सूत्रसंचालकांनी अधिक विचारण्याचा प्रयत्न केला असता ट्रम्प म्हणाले, ‘‘ते तुम्हाला सांगून असे करणार नाही. ते खूप शक्तीशाली आहेत. ते भूमिगत जागांवर चाचण्या करतात. लोकांना त्याबाबत काहीही माहिती नसते. तुम्हाला थोडी कंपने जाणवतात. ते चाचण्या करीत असल्याने आम्हीही करणार.’’.‘भारत -पाकला अणुयुद्धापासून मी रोखले’ट्रम्प यांनी याच मुलाखतीत भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अणुयुद्धाची शक्यता होती, असाही दावा केला आहे. ‘‘मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तान दोघेही अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर होते. मात्र व्यापार आणि आयातशुल्काद्वारे मी त्यांना रोखले. जर मी हस्तक्षेप केला नसता तर लाखो लोक मारले गेले असते, असे त्यांनी म्हटले. ‘‘भारत पाकिस्तानशी अणुयुद्ध करणार होता. पाकिस्तानचे पंतप्रधानांनीही तयारी केली होती. जर डोनाल्ड ट्रम्प त्यात सहभागी झाले नसते तर लाखो लोक मृत्युमुखी पडले असते. ते एक वाईट युद्ध होते. सगळीकडे विमाने पाडण्यात आली. जर तुम्ही थांबला नाही तर अमेरिकेशी तुमच्याशी कोणतेही व्यापार संबंध ठेवणार नाही, असे मी या दोन्ही देशांना ठणकावून सांगितल्याचे ट्रम्प म्हणाले..अमेरिकेत ३३ वर्षांच्या खंडानंतर चाचण्यागेल्या आठवड्यात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची दक्षिण कोरियात चर्चा होण्याआधी ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांना अण्वस्त्र चाचण्या तातडीने सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार ३३ वर्षांनी अमेरिका पुन्हा अण्वस्त्र चाचण्या सुरू करणार आहे. शेवटची चाचणी १९९२ मध्ये झाली होती. त्यानंतर शीतयुद्ध समाप्तीची घोषणा करण्यात आली होती..‘पोखरण-तीन’च्या दिशेने...चीन आणि पाकिस्तान खरोखरच अण्वस्त्रांची चाचणी करत असतील, तर त्यामुळे भारतासाठी ते अधिक गंभीर आहे. अण्वस्त्रांद्वारे पहिला हल्ला न करण्याच्या तत्त्वाचे पालन भारत करीत आला असून १९९८ पासून कोणत्याही अण्वस्त्र चाचण्या केलेल्या नाहीत. अमेरिकेत अण्वस्त्रांची चाचणी घेण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय आणि चीन आणि पाकिस्ताननेही गुप्तपणे चाचण्या केल्याच्या त्यांचा दाव्यामुळे भारताला ‘पोखरण-तीन’ मोहीम सुरू करण्याचा पर्याय खुला होऊ शकतो. भारताने १९९८ मध्ये पोखरणमध्ये अणुचाचणी घेतली होती..US China Relations: आम्हीही ठोस पावले उचलू; ‘१०० टक्के आयातशुल्क’प्रकरणी चीनचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर.‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (सिपरी) संस्थेच्या माहितीनुसार २०२५ मधील अण्वस्त्र साठा६००चीन१८०भारत१७०पाकिस्तान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.