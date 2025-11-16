ग्लोबल

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे घुमजाव! कॉफी, गोमांस, फळे यांच्यावरील आयातशुल्क रद्द

Trump Reverses Key Import Tariffs Amid Rising US Inflation: अमेरिकेतील वाढत्या महागाईमुळे डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने कॉफी, गोमांस आणि फळांवरील आयातशुल्क मागे घेतले आहेत. जागतिक व्यापारातील अस्थिरतेनंतर आता ट्रम्प प्रशासनाची ही मोठी भूमिका बदलण्याची पावले मानली जात आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
वॉशिंग्टन : मनमानी आयातशुल्क लावून जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता भूमिकेवरून ‘यू टर्न’ घेतला आहे. गोमांस, कॉफी, उष्णकटिबंधीय फळे आणि इतर अनेक वस्तूंवरील आयातशुल्क रद्द करीत असल्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला आहे. विविध वस्तूंच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे.

