Donald Trump: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे घुमजाव! कॉफी, गोमांस, फळे यांच्यावरील आयातशुल्क रद्द

वॉशिंग्टन : मनमानी आयातशुल्क लावून जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता भूमिकेवरून ‘यू टर्न’ घेतला आहे. गोमांस, कॉफी, उष्णकटिबंधीय फळे आणि इतर अनेक वस्तूंवरील आयातशुल्क रद्द करीत असल्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला आहे. विविध वस्तूंच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे..ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लावण्याचा धडाका लावला आहे. मात्र, आता ट्रम्प यांच्या नव्या निर्णयाने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..अतिरिक्त आयातशुल्कामुळे अमेरिकेत महागाई शिखरावर पोहोचली आहे. अमेरिकन लोकांना जास्त दराने अन्नधान्य मिळत आहे. महागाईने जनतेचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असून, लोक महागाईवरून ट्रम्प यांच्यावर टीका करीत आहे. नुकत्याच विविध ठिकाणच्या स्थानिक निवडणुकांत ट्रम्प यांच्या पक्षाला त्याचा मोठा फटका बसला आहे..इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर आणि अर्जेंटिना या देशांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या कृषी उत्पादनांवरील आयातशुल्क कमी करण्यासाठी अमेरिकेने करार केले आहेत, असे जाहीर केल्यानंतर ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. आयात वाढवण्यासाठी आपण कॉफीवरील शुल्क कमी करणार असल्याचे संकेत ट्रम्प यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिले होते. .दरांमुळे वस्तूंच्या किमती वाढणार नाहीत, असा आग्रह ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनाने बऱ्याच काळापासून धरला आहे. नवीन कार्यकारी आदेशात समाविष्ट केलेली काही उत्पादने अमेरिकेमध्ये उत्पादित केली जात नाहीत. गोमांसाच्या विक्रमी किमतींबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे. या किमती कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याचा ट्रम्प यांचा मानस आहे. गोमांसाचा प्रमुख निर्यातदार असलेल्या ब्राझीलवर ट्रम्प यांनी शुल्क लादले आहे. एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी जगातील बहुतेक देशांवर अतिरिक्त आयातशुल्क लादले होते. आयातशुल्कामुळे ग्राहकाच्या खिशाला भार पडला नाही, असे ट्रम्प यांचे प्रशासन वारंवार सांगत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अमेरिकेत महागाई वाढल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे..टॅरिफला नावं ठेवणारे मूर्ख, टॅरिफमधून प्रत्येक अमेरिकी नागरिकाला २ हजार डॉलर देणार; ट्रम्प यांची मोठी घोषणा.यावर शुल्क नाहीगोमांस, कॉफी आणि फळांव्यतिरिक्त अधिकृत आदेशात चहा, फळांचा रस, मसाले, केळी, संत्री, टोमॅटो आणि काही खतांवरील आयातशुल्कही हटविण्यात आले आहेत. यापैकी काही उत्पादने अमेरिकेत उत्पादित केली जात नाहीत. आता या वस्तूंच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.