Donald Trump: ट्रम्प म्हणाले, भारताकडून शिका! ज्ञानेश कुमारांच्या प्रश्नाचा अमेरिकेच्या निवडणुकीशी काय संबंध?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक कडक करण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत ‘सेव्ह अमेरिका ॲक्ट’ मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. या कायद्याच्या समर्थनार्थ ट्रम्प यांनी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा उल्लेख करत तिच्या पारदर्शकतेचे कौतुक केले. यावेळी भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित एका कथित प्रश्नाचाही त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये उल्लेख केला..मंगळवारी ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत अमेरिकेच्या निवडणूक व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या महिन्याच्या सुरुवातीला मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अमेरिकन प्रशासनाला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला होता. “वैध फोटो ओळखपत्राशिवाय तुम्ही अमेरिकेत निवडणुका कशा घेऊ शकता?” असा प्रश्न ज्ञानेश कुमार यांनी विचारल्याचे ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले..भारताच्या निवडणुकीचा ट्रम्प यांनी दिला दाखला‘सेव्ह अमेरिका ॲक्ट’च्या समर्थनार्थ ट्रम्प यांनी भारतातील मागील निवडणुकीचे उदाहरण दिले. त्यांच्या पोस्टनुसार, भारतातील मागील निवडणुकीत सुमारे ६४६ दशलक्ष मतदारांनी सहभाग घेतला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील निवडणुकीत १ टक्क्यांपेक्षाही कमी मतदारांनी टपालाद्वारे मतदान केले, असे त्यांनी नमूद केले.तसेच भारतात प्रत्येक मतदारासाठी वैध फोटो ओळखपत्र दाखवणे बंधनकारक असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. या बाबींचा आधार घेत त्यांनी अमेरिकेत ‘सेव्ह अमेरिका ॲक्ट’ तातडीने मंजूर करण्याची गरज असल्याचे म्हटले..Russia-Ukraine War: रशियावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ल्यांचा कहर! ८२२ ड्रोन, भीषण आग अन् ६ जणांचा मृत्यू... मॉस्कोवर मोठा हल्ला.‘सेव्ह अमेरिका ॲक्ट’मध्ये काय आहे?‘सेव्ह अमेरिका ॲक्ट’चा शब्दशः अर्थ ‘अमेरिकेला वाचवा’ असा होतो. ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार वैध ओळखपत्र नसलेल्या व्यक्तीला मतदान करता येणार नाही.व्हाईट हाऊसनेही यापूर्वी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. अमेरिकेतील निवडणुकांबाबत निर्णय केवळ अमेरिकन नागरिकांनीच घ्यावा, अशी भूमिका व्हाईट हाऊसने एका निवेदनातून मांडली होती. राष्ट्राध्यक्षांनी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांना हा कायदा मंजूर करण्याचे आवाहन केल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले..अमेरिकेच्या निवडणूक सुरक्षेची इतर देशांशी तुलनाव्हाईट हाऊसने अमेरिकेची निवडणूक सुरक्षा भारत, ब्राझील, जर्मनी आणि कॅनडासारख्या देशांपेक्षा मागे असल्याचा दावा केला आहे. निवेदनानुसार, भारत आणि ब्राझीलमध्ये मतदार ओळखपत्रे बायोमेट्रिक डेटाबेसशी जोडलेली आहेत. याउलट अमेरिकेत नागरिकत्वाची माहिती मोठ्या प्रमाणावर स्वयं-घोषित स्वरूपावर आधारित असल्याचे त्यात म्हटले आहे..जर्मनी आणि कॅनडामध्ये मतमोजणीसाठी कागदी मतपत्रिकांचा वापर केला जातो, असेही व्हाईट हाऊसने नमूद केले. अमेरिकेत मतपत्रिकांच्या सुरक्षेसह त्या एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याच्या प्रक्रियेबाबत कठोर नियम नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे..डेन्मार्क आणि स्वीडनमध्ये टपालाद्वारे मतदानाची सुविधा प्रामुख्याने प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करू न शकणाऱ्या लोकांसाठी वापरली जाते. तसेच अमेरिकेच्या तुलनेत या देशांमध्ये निवडणूक संपल्यानंतर उशिरा पोहोचलेल्या मतपत्रिका मोजल्या जात नसल्याचे व्हाईट हाऊसच्या निवेदनात म्हटले आहे..Donald Trump: इराणशी गुप्त चर्चेमागे कोण? ट्रम्प प्रशासनाने IRGC पर्यंत कशी पोहोच मिळवली? सीक्रेट कनेक्शन आलं समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.