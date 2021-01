ट्रम्प म्हणे, मी हिंसेने व्यथित, US कायद्याचं राज्य; सत्तेचे सुव्यवस्थित करेन हस्तांतरण 

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या कॅपिटलवर बुधवारी झालेल्या हल्ल्यावर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाराजीची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी म्हटलंय की, सर्व अमेरिकेन नागरिकांप्रमाणेच मी देखील हिंसा, अराजकता आणि झालेल्या झटापटीवर नाराज आहे. इमारतीला सुरक्षित करण्यासाठी आणि घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी मी लगेचच नॅशनल गार्ड आणि फेडरल लॉ इन्फोर्समेंटच्या अधिकाऱ्यांना तैनात केलं. अमेरिका हे कायदा आणि सुवस्थेचं राष्ट्र आहे आणि ते तसेच राहिलं पाहिजे.

Like all Americans, I am outraged by the violence lawlessness & mayhem. I immediately deployed the national guard & federal law enforcement to secure the building & expel the intruders. America is & must always be a nation of law and order: US President Donald Trump pic.twitter.com/pF33pDB9Kv

