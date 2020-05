Coronavirus : तोपर्यंत कोरोनावरील लस तयार करू : डोनाल्ड ट्रम्प

वॉशिंग्टन : २०२० च्या अखेरपर्यंत आम्ही कोरोनावरील लस तयार करू असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. २०२० च्या शेवटापर्यंत कोरोना व्हायरसवर लस तयार करु शकत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. काल (ता. ०३) रविवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकाकडे कोरोनावरील लस असेल असे म्हटले आहे.

लस तयार करण्यात, इतर कोणत्याही दुसऱ्या देशाने अमेरिकी संशोधक आणि रिसर्चला मागे टाकल्यास मला त्याची चिंता नसून, कोरोनावर केवळ प्रभावी लस सापडणं गरजेचं असल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक प्रभाव अमेरिकेत पाहायला मिळतोय. अमेरिकेत कोरोना व्हायरसमुळे सर्वाधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

US President Donald Trump (in file pic) says US to have coronavirus vaccine by 'end of this year': AFP news agency pic.twitter.com/xxqB0NNt55

— ANI (@ANI) May 3, 2020