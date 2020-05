श्रीनगर : जम्मू काश्मीरच्या हंदवाडा परिसरात रविवारी (3 मे) रोजी भारतीय सैन्यदल आणि दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत शहीद झालेले मेजर अनुज सूद यांचा चार महिन्यापूर्वीच विवाह झाला होता. त्यांची शहीद झाल्याची बातमी कुटुंबाला कळताच, त्यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

हंदवाडा परिसरात झालेल्या चकमकीत मेजर, कर्नल, पोलिस अधिकाऱ्यासह तीन जवान शहीद झाले आहेत. शहीद झालेल्या जवानांमध्ये 21 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिटचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, दिनेश शर्मा, जम्मू-काश्मीरचे पोलीस निरीक्षक शकील काझी यांचा समावेश आहे. मेजर अनुज सूद यांचे वडील निवृत्त ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद यांनी सांगितले की, मेजरनं सर्वोच्च बलिदान दिलं आहे. त्यानं आपलं कर्तव्य योग्य बजावलं आहे. मला त्याच्या पत्नीबद्दल वाईट वाटत आहे, कारण ३-४ महिन्यांपूर्वीच त्यांचा विवाह झाला होता.

जीव वाचवणाऱ्या डॉक्टरांचा बोरिस जॉन्सन यांच्याकडून सन्मान; केले असे काही...

He has made a supreme sacrifice. It was part of his duty&what he was trained for. I feel sad for his wife as they just got married 3-4 months back. He was meant to save lives: Rtd Brig Chandrakant Sood, father of late Major Anuj Sood, who lost his life in an encounter in Handwara pic.twitter.com/hjIWSymKMv

— ANI (@ANI) May 3, 2020