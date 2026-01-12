ट्रम्प व्हेनेझुएलाचे काळजीवाहू राष्ट्रपती, स्वत:च शेअर केला फोटो; काय म्हणाले?

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेनं व्हेनेझुएलावर हल्ला करत राष्ट्रपती निकोलस मादुरोंसह त्यांच्या पत्नीला अटक केली होती. यानंतर आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वत:ला व्हेनेझुएलाचा काळजीवाहू राष्ट्रपती असल्याचं म्हटलंय. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केल्यानं चर्चेला उधाण आलं आहे. ट्रम्प यांनी टीका करण्याच्या उद्देशानं उपहासात्मक अशी पोस्ट केलीय. याआधी देशाच्या उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांना व्हेनेझुएलाच्या हंगामी राष्ट्रपती म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर स्वत:चा एक फोटो शेअर केलाय. यात विकीपीडियाच्या अधिकृत पेजला एडिट करण्यात आलंय. ट्रम्प यांना जानेवारी २०२६ मध्ये व्हेनेजुएलाचे सध्याचे राष्ट्रपती असं दाखवण्यात आलंय. ट्रम्प यांनी शेअर केलेली ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे. त्यांच्यावर जोरदार टीकाही होत आहे..Iran Protests : इराण पेटलं! सरकारविरोधी आंदोलनात ५०० जणांच्या मृत्यूंचा दावा; अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा इशारा.अमेरिकेनं ३ जानेवारी रोजी लष्करी मोहिम राबवत व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सीलिया फ्लोर्स यांना अटक केली. दोघांनाही अमेरिकेला नेण्यात आलं असून त्यांच्यावर खटला चालवला जात आहे. दरम्यान, डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्याकडे व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. ट्रम्प यांनी याआधीही म्हटलं होतं की, अमेरिका व्हेनेझुएला सरकारला तोपर्यंत चालवेल जोपर्यंत सुरक्षित, योग्य बदल होणार नाही..व्हेनेझुएलाच्या नव्या सरकारला ट्रम्प यांनी धमकीवजा इशाराही दिला आहे. येत्या काही दिवसात व्हेनेझुएलाविरोधात लष्करी मोहिम उघडण्याचा इशारा त्यांना दिलाय. ट्रम्प म्हणाले की, मादुरोंचे निकटवर्तीय आणि अमेरिकेला सहकार्य न करणाऱ्यांविरोधात पुन्हा कारवाई केली जाऊ शकते. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी सांगितलं की अमेरिकेकडे व्हेनेझुएलासाठी तीन टप्प्यातली योजना असून यामुळे देशात स्थैर्य निर्माण होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.