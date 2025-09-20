Donald Trump: अमेरिकेचा मोर्चा अफगाणिस्तानकडे! बगराम हवाईतळावर नियंत्रणाचा प्रयत्न; ट्रम्प यांची माहिती

वॉशिंग्टन : अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने त्यांचे सैन्य मागे घेतल्यानंतर देशावर दहशतवादी तालिबान संघटनेने ताबा मिळविला. या घटनेला चार वर्ष उलटल्यानंतर तेथील बगराम हवाईतळावर पुन्हा नियंत्रण मिळविण्याचा तयारीत अमेरिका असल्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी (ता.१८) सांगितले..ब्रिटनच्या दौऱ्याच्या समारोपाप्रसंगी त्यांनी पंतप्रधान कीर स्ट्रार्मर यांच्याबरोबर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ट्रम्प म्हणाले, अफगाणिस्तानमधील बगराम हवाई तळावर पुन्हा नियंत्रण मिळविण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. अमेरिकेच्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनला रोखण्यासाठी हे आवश्यक असून आम्ही तो पुन्हा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.’’ रशिया- युक्रेन युद्ध थांबविण्याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही टिप्पणी केली. बगराम हवाईतळापासून चीनचे अण्वस्त्र निर्मिती केंद्र एक तासाच्या अंतरावर आहे, असेही त्यांनी सांगितले..अमेरिकेच्या सैन्याने अफगाणिस्तानात पुन्हा स्थान प्रस्थापित करावे, ही मागणी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले असले, तरी रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्षांनी यापूर्वीही ही कल्पना मांडलेली आहे. अमेरिका प्रदीर्घ काळ चाललेल्या युद्धाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या विस्तीर्ण हवाईतळावर परत नियंत्रण मिळण्याबाबत व्हाइट हाऊसने किंवा पेंटागॉनने काही नियोजन केले आहे का, या प्रश्नावर व्हाइट हाऊस’ने लगेच उत्तर दिले नाही..ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या अध्यक्षपदाच्या काळात तालिबानशी करार करून अमेरिकेच्या माघारीसाठी शर्ती घातल्या होत्या. त्यानंतर अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या कार्यकाळात २० वर्षांचा संघर्ष संपुष्टात आला. त्यामुळे अमेरिकेचे पाठबळ असलेले अफगाण सरकार कोसळले अन तेथे तालिबानची जुलमी सत्ता आली..ट्रम्प अमेरिकेला परत येण्यासाठी ‘एअर फोर्स वन’ विमानात बसल्यानंतर त्या बगराम तळाच्या प्रस्तावाबद्दल विचारले असता त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. परंतु पुन्हा एकदा बायडेन यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा आरोप केला. ते म्हणाले की ज्यो बायडेन यांच्या काळात हा तळ तालिबानच्या ताब्यात देण्यात आला. तो एक चुकीचा निर्णय होता. अफगाणिस्तानातून माघार घेताना अमेरिकी सैन्याने हा तळ स्वतःच्या ताब्यात ठेवायला हवा होता. ताकदवान धावपट्टी आणि लांबीच्या बाबतीत हा जगातील सर्वात शक्तिशाली तळांपैकी एक आहे. तुम्ही त्यावर काहीही उतरवू शकता. एखादा ग्रहसुद्धा उतरवू शकता..Premium| Trump-Munir Meeting: ट्रम्प आणि पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांच्या भेटीमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर काय परिणाम होईल?.तालिबान सरकार संकटातअफगाणिस्तानात अमेरिकेचे अस्तित्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याबाबत अमेरिकेने तेथील तालिबान सरकारशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काही नवीन चर्चा केली आहे का हे स्पष्ट झालेले नाही. पण २०२१ मध्ये सत्तेत परतल्यापासून आर्थिक संकट, आंतरराष्ट्रीय वैधता, अंतर्गत फूट आणि प्रतिस्पर्धी दहशतवादी गटांशी झुंजणारे तालिबान सरकार अमेरिकी सैन्याला परत येऊ देण्यास अटकाव करणार नाही, असे सूतोवाच ट्रम्प यांनी केले. त्यांना आमच्याकडून काही गोष्टी हव्या आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये आम्ही परत येऊ शकते, असे ते म्हणाले..बीजिंग अफगाणिस्तानातील बगराम हवाई तळावर अमेरिकेचे नियंत्रण पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा निर्णय हा अफगाणिस्तान आणि तेथील जनतेचाच असायला हवा, अशी प्रतिक्रिया चीनने शुक्रवारी दिली.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत केलेल्या वक्तव्यावर चीनने ही प्रतिक्रिया दिली. अफगाणिस्तानचे प्रादेशिक सार्वभौमत्व आणि भौगोलिक अखंडतेचा आम्ही आदर करतो, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान यांनी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.‘‘अफगाणिस्तानचा भविष्यकाळ हा अफगाण जनतेच्या हातीच असायला हवा. प्रादेशिक तणाव वाढवून समर्थन मिळत नाही. संबंधित देशांनी प्रादेशिक स्थैर्यासाठी विधायक भूमिका बजवावी, अशी आमची अपेक्षा आहे, ’’ असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.