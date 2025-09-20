ग्लोबल

Donald Trump: अमेरिकेचा मोर्चा अफगाणिस्तानकडे! बगराम हवाईतळावर नियंत्रणाचा प्रयत्न; ट्रम्प यांची माहिती

Afghanistan: अफगाणिस्तानमधील बगराम हवाईतळावर अमेरिकेने पुन्हा नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ट्रम्प यांनी चीनचा विरोध करण्यासाठी आणि सुरक्षा कारणांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
वॉशिंग्टन : अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने त्यांचे सैन्य मागे घेतल्यानंतर देशावर दहशतवादी तालिबान संघटनेने ताबा मिळविला. या घटनेला चार वर्ष उलटल्यानंतर तेथील बगराम हवाईतळावर पुन्हा नियंत्रण मिळविण्याचा तयारीत अमेरिका असल्याचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी (ता.१८) सांगितले.

