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अमेरिकेत शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांवर नवे निर्बंध! CPT इंटर्नशिप का आली अडचणीत? भारतीय विद्यार्थ्यांवरही परिणाम होणार?

US Face New Internship Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या CPT इंटर्नशिपवरील निर्बंध अधिक कडक केले आहेत. हे नियम मोडल्यास विद्यापीठाची मान्यता रद्द होऊ शकते.
Foreign Students in the US Face New Internship Restrictions Under Trump

Foreign Students in the US Face New Internship Restrictions Under Trump

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीच्या इंटर्नशिप नियमांसंदर्भात ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठांवर दबाव वाढवला आहे. २४ ऑगस्ट रोजी यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंटचा एक उपविभाग असलेल्या स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्रामने विद्यापीठांना एक नवीन ज्ञापन पाठवले. त्यात म्हटले आहे की, काही संस्थांनी विद्यमान नियमांचे पालन न करणाऱ्या अभ्यासक्रम-व्यावहारिक प्रशिक्षणाच्या मंजुऱ्या वाढवल्या आहेत.

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