अमेरिकेत शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांवर नवे निर्बंध! CPT इंटर्नशिप का आली अडचणीत? भारतीय विद्यार्थ्यांवरही परिणाम होणार?

अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठीच्या इंटर्नशिप नियमांसंदर्भात ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठांवर दबाव वाढवला आहे. २४ ऑगस्ट रोजी यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंटचा एक उपविभाग असलेल्या स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्रामने विद्यापीठांना एक नवीन ज्ञापन पाठवले. त्यात म्हटले आहे की, काही संस्थांनी विद्यमान नियमांचे पालन न करणाऱ्या अभ्यासक्रम-व्यावहारिक प्रशिक्षणाच्या मंजुऱ्या वाढवल्या आहेत..सीपीटी ही परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या अभ्यासादरम्यान मिळणारी एक काम किंवा इंटर्नशिपची संधी आहे, जी त्यांच्या अभ्यासक्रमाशी थेट संबंधित असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, एखादा विद्यार्थी केवळ नोकरी किंवा उत्पन्नासाठी सीपीटी करू शकत नाही. हे प्रशिक्षण त्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमाचा एक खरा भाग असले पाहिजे. हा नियम सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अमेरिकी सरकारचे म्हणणे आहे की, काही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाशी पुरेशी सुसंगतता नसलेल्या सीपीटीला मंजुरी देत आहेत. .Nepal Flood : नेपाळच्या महापुरादरम्यान थरारक घटना ! एका साडीने वाचवला २१ जणांचा जीव; चेन्नईतील भाविकांनी सांगितली आपबीती.नवीन मेमोमध्ये अशा प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर अंमलबजावणीचा इशारा देण्यात आला आहे. त्या मेमोच्या अनुषंगाने, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, लॉस एंजेलिसने काही CPT अर्ज स्थगित केले. विद्यापीठाने सांगितले की ते नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन करतील आणि पुढील प्रक्रिया ठरवतील. UC बर्कलेने असेही म्हटले आहे की २४ ऑगस्टचा मेमो मागील ऑगस्टच्या मार्गदर्शनापेक्षा अधिक स्पष्ट आणि अधिक कठोर होता. .विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना सल्ला दिला आहे की काही CPT अर्जांवर नजीकच्या भविष्यात प्रक्रिया होण्याची शक्यता कमी आहे, त्यामुळे त्यांनी हा विलंब लक्षात घेऊन आपल्या अर्जांचे नियोजन करावे. बर्कलेने स्पष्ट केले आहे की पदवी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली CPT प्रक्रिया सुरूच राहील. डॉक्टरेट प्रबंध आणि मास्टरच्या प्रबंध संशोधनाशी संबंधित CPTs देखील नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. विद्यापीठ नवीन नियमांनुसार आपल्या कार्यपद्धती विकसित करण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करेल..सरकारचा असा दावा आहे की नियम बदललेले नाहीत. गृह सुरक्षा विभागाने म्हटले आहे की सध्याचे नियम तेच राहतील, परंतु नियमांचे उल्लंघन यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही. याचा अर्थ असा की, मोठा बदल नियमांमध्ये नसून, त्यांच्या अंमलबजावणीच्या कठोरतेमध्ये आहे. सरकारचा आरोप आहे की CPT सारख्या कार्यक्रमांचा गैरवापर होत आहे आणि आता विद्यापीठांनी याची जबाबदारी घेतली पाहिजे..Nepal Flood: 'तो' आयुष्यातील शेवटचा धावण्याचा क्षण..., नेपाळच्या महापुरातून वाचलेल्यांची अंगावर काटा आणणारी कहाणी.हे पाऊल ट्रम्प प्रशासन आणि अमेरिकन विद्यापीठे यांच्यातील मोठ्या संघर्षाचा एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे. प्रशासनाने निधी, विविधता कार्यक्रम, हवामान कृती आणि ट्रान्सजेंडर धोरणांसंदर्भात विद्यापीठांवर आधीच दबाव आणला आहे. गाझामधील इस्रायलच्या कृतीविरोधात विद्यापीठांच्या आवारात होणाऱ्या पॅलेस्टाईन-समर्थक निदर्शनांवरही प्रशासनाने कारवाई केली आहे. काही परदेशी विद्यार्थ्यांचे व्हिसा देखील रद्द करण्यात आले आहेत..ओपन डोअर्स २०२५ नुसार, २०२४-२५ मध्ये अमेरिकेत ३,६३,०१९ भारतीय विद्यार्थी होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास १०% नी वाढले आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी भारत अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांचा सर्वात मोठा स्रोत राहिला आहे. शिक्षणानंतर काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येतही झपाट्याने वाढ झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये १,४३,७४० भारतीय विद्यार्थी ऑप्टमध्ये होते, तर २०२३-२४ मध्ये हा आकडा ९७,५५६ होता, जी जवळपास ४७% ची वाढ दर्शवते..CPT आणि OPT भिन्न आहेत. CPT सामान्यतः अभ्यासादरम्यानच्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित प्रशिक्षणाचा संदर्भ देते, तर OPT अभ्यासादरम्यान किंवा नंतर एका विशिष्ट कालावधीसाठी प्रात्यक्षिक कामाचा मार्ग उपलब्ध करून देते. त्यामुळे, नवीन CPT निर्देशाचा थेट परिणाम अशा भारतीय विद्यार्थ्यांवर होऊ शकतो, ज्यांच्या अभ्यासक्रमात इंटर्नशिप किंवा प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. या टप्प्यावर, अमेरिकेतील सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप बंद केली जाईल असे म्हणणे अशक्य आहे. .Nepal Flood Deaths : नेपाळ पुरातील 'त्या' मृतदेहांचे DNA नमुने जतन करणार; पंतप्रधान बालेन शाह यांची मोठी घोषणा, आतापर्यंत 682 मृतदेह ढिगाऱ्यांतून काढले बाहेर.सरकार विद्यमान नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर भर देत आहे. विद्यापीठे आता CPT अर्जांची अधिक काळजीपूर्वक तपासणी करू शकतात. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न हा असेल की, त्यांची इंटर्नशिप त्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमाचा अनिवार्य किंवा महत्त्वपूर्ण भाग आहे का. जर विद्यापीठांनी नियमांचा अधिक कठोरपणे अर्थ लावला, तर त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेला विलंब, अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता आणि इंटर्नशिपच्या संधींमध्ये घट होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.